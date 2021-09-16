В Белом доме прокомментировали возможность передачи Киеву системы Железный купол

Politico опубликовало статью, в которой речь шла о том, что в Штатах рассматривают вопрос предоставления или продажи Украине систем ПРО Железный купол / Reuters

Спикер Белого дома Джен Псаки не смогла не подтвердить, не опровергнуть информацию о возможности передаче Украине компонентов системы ПРО Железный купол.

Когда Псаки задали вопрос по поводу Железного купола, она ответила, что ей нужно свериться с командой и уточнить информацию, передает Голос Америки.

При этом она отметила, что на встрече президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский договорились об укреплении сотрудничества в военной сфере.

"Я знаю, что мы заявляли о предоставлении дополнительной помощи во время встречи (Байдена и Зеленского, - ред.), но что касается деталей, то я должна уточнить их у команды", - сказала Псаки.

Как сообщал Главред, ранее американское издание Politico сообщило, что в Конгрессе США настаивают на внесении в законопроект об обороне на 2022 год поправки, которая заставит Белый дом продать или передать Киеву оружие противовоздушной и противоракетной обороны. В частности, речь может идти о компонентах Железного купола.

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Поправку о противовоздушной обороне Украины внес конгрессмен от штата Флорида Скотт Франклин, ее уже одобрили двухпартийным голосованием.

Журналисты пишут, что Москва вероятно может расценить такой шаг как провокацию.

Железный купол для Украины

18 мая министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что события в Израиле доказали необходимость наличия в Украине такой системы противоракетной обороны как Железный купол.

"Железный купол" - один из лучших образцов противоракетной обороны, но это лишь составляющая, одна из составных частей противоракетной обороны. Еще в прошлом году мы начали определенные действия по созданию противоракетной обороны Украины. Рассматриваем возможности приобретения чего-то вроде Железного купола", - сказал Таран.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов объяснил в комментарии Главреду, имеет ли это смысл для нашего государства и во сколько обойдется приобретение такой противоракетной системы.

Глава правления Украинского милитаристского центра Тарас Чмут считает, что Украина не сможет купить высокотехнологическую систему ПРО из-за нехватки средств, а также потому, что ей не продадут такое вооружение.

7 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина разрабатывает собственную систему противоракетной обороны. В связи с этим власти ведут переговоры с другими государствами о доступе к их технологиям ПРО.

В свою очередь, советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил, как ПРО США защитит Донбасс от ракетных ударов.