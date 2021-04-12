В Берлине выдвинули обвинение РФ из-за скопления войск на границе с Украиной

В Минобороны Германии отреагировали на провокационные действия Москвы.
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала ситуацию вокруг наращивания российского военного присутствия на границах Украины.
Глава Минобороны ФРГ на своей странице в сервисе микроблогов Twitter выразила сожаление по поводу того, что Москва до сих пор не объяснила причину и цели усиления российской военной активности на границе с Украиной.
"Если бы России было нечего скрывать, она легко могла бы объяснить, что за войска она перемещает и с какой целью", - отметила политик.
Вместе с тем Крамп-Карренбауэр сообщила, что Берлин сожалеет о решении России не участвовать 10 апреля в инициированном Украиной специальном заседании ОБСЕ в рамках параграфа 16 так называемого Венского документа (ВД), на котором Москва могла предоставить объяснение по наращиванию своего военного присутствия на границе с Украиной.
Отметим, что согласно Венскому документу, страны-члены ОБСЕ регулярно обмениваются информацией относительно состояния их вооруженных сил, численности армий и вооружений, а также о планах в сфере обороны и военном бюджете.
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Ранее Германия и Франция выразили сожаление, что Россия отказалась предоставить в ОБСЕ объяснения по поводу своей военной деятельности возле границы с Украиной и призывают РФ пересмотреть свою позицию и выполнить свои обязательства в рамках Венского документа.
Обострение на границе Украины и РФ:
- Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.
- По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
- Издание The New York Times сообщило, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.
- Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.
- В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.