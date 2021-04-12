В Берлине выдвинули обвинение РФ из-за скопления войск на границе с Украиной

В ФРГ сделали заявление из-за войск РФ у границ Украины / pixabay

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала ситуацию вокруг наращивания российского военного присутствия на границах Украины.

Глава Минобороны ФРГ на своей странице в сервисе микроблогов Twitter выразила сожаление по поводу того, что Москва до сих пор не объяснила причину и цели усиления российской военной активности на границе с Украиной.

"Если бы России было нечего скрывать, она легко могла бы объяснить, что за войска она перемещает и с какой целью", - отметила политик.

Вместе с тем Крамп-Карренбауэр сообщила, что Берлин сожалеет о решении России не участвовать 10 апреля в инициированном Украиной специальном заседании ОБСЕ в рамках параграфа 16 так называемого Венского документа (ВД), на котором Москва могла предоставить объяснение по наращиванию своего военного присутствия на границе с Украиной.

Отметим, что согласно Венскому документу, страны-члены ОБСЕ регулярно обмениваются информацией относительно состояния их вооруженных сил, численности армий и вооружений, а также о планах в сфере обороны и военном бюджете.

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Ранее Германия и Франция выразили сожаление, что Россия отказалась предоставить в ОБСЕ объяснения по поводу своей военной деятельности возле границы с Украиной и призывают РФ пересмотреть свою позицию и выполнить свои обязательства в рамках Венского документа.

Обострение на границе Украины и РФ: