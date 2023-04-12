В ближайшее время контрнаступления не будет: один нюанс мешает военным атаковать россиян - Арестович

Украинские военные продолжают готовиться к такому ожидаемому контрнаступлению. Однако пока оно не может состояться, это просто невозможно. Об этом заявил бывший советник Офиса президента Алексей Арестович во время беседы с правозащитником Марком Фейгиным.
Он объяснил, что сейчас украинская армия не может атаковать российских оккупантов лишь по одной причине - мешают погодные условия. Всё дело в том, что в последнее время погода не была сухой и время от времени лили дожди.
"Для того, чтобы танки поехали в бой, почва должна быть сухой на 30 сантиметров минимум", — сказал Арестович.
Контрнаступление ВСУ
Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что у Украины есть все возможности, чтобы добиться успеха в контрнаступлении. По его словам, союзники обучили большое количество украинских военных и продолжают оказывать техническую помощь Киеву.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Главнокомандующий ВСУ и его штаб будет принимать решение о контрнаступлении "в последний момент".
"Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта - это мало", - сказал Данилов.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться летом.
Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что после утечки секретной военной информации из Пентагона в Генштабе могут делать вид, что продолжают подготовку контрнаступления по тому плану, который был обнародован, а на самом деле будут реализовать другой план.
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