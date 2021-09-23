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В Борисполе людей кормили супом, в котором плескалась использованная жвачка

23 сентября 2021, 15:41
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Как говорят очевидцы, жвачка спокойно плавала в окружении картофеля и брокколи. Руководство учреждения питания все обвинения категорически отметает.

Суп
В Борисполе людей кормили супом, в котором плескалась использованная жвачка / ua.depositphotos.com

В Борисполе (Киевская область) сотрудники одной из компаний, которые заказали из местного кафе суп, обнаружили, что в нем плавает пережеванная жевательная резинка. Об этом сообщает портал ТСН со ссылкой на сотрудницу компании.

Выяснилось, что жвачка спокойно плавала в окружении картофеля и брокколи. В компании обратились в учреждение питания. Но там все обвинения отрицают. И уверяют, что такого быть не может и у них никто не употребляет жвачку во время приготовления еды.

По их словам, сейчас в заведении питания проверяют инцидент, а руководство просматривает записи с камер видеонаблюдения.

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Напомним, ранее социологический опрос, проведенный в 30-летию со дня провозглашения Украиной независимости продемонстрировал, что жители восточной части страны отличаются интересным подходом к украинским символа. К примеру, они заявили, что таковыми являются:

  • борщ, сало, вареники (30% и 31% соответственно)
  • украинскую природу (13% и 15% соответственно).
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