В Борисполе людей кормили супом, в котором плескалась использованная жвачка / ua.depositphotos.com

В Борисполе (Киевская область) сотрудники одной из компаний, которые заказали из местного кафе суп, обнаружили, что в нем плавает пережеванная жевательная резинка. Об этом сообщает портал ТСН со ссылкой на сотрудницу компании.

Выяснилось, что жвачка спокойно плавала в окружении картофеля и брокколи. В компании обратились в учреждение питания. Но там все обвинения отрицают. И уверяют, что такого быть не может и у них никто не употребляет жвачку во время приготовления еды.

По их словам, сейчас в заведении питания проверяют инцидент, а руководство просматривает записи с камер видеонаблюдения.

Читайте такжеКулинарная зрада: в популярном ресторанном гиде назвали борщ "русским супом"

Напомним, ранее социологический опрос, проведенный в 30-летию со дня провозглашения Украиной независимости продемонстрировал, что жители восточной части страны отличаются интересным подходом к украинским символа. К примеру, они заявили, что таковыми являются: