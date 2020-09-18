В центре Харькова мужчина подорвался на гранате

Непосредственно перед происшествием харьковчанин угрожал покончить жизнь самоубийством.
Новости Харькова сегодя мрачные: в центре города, на улице Алчевских, погиб мужчина. Он подорвал себя гранатой и умер от ран.
О трагедии сообщила его жена. Она же и рассказала, что мужчина страдал от депрессии. В сообщении полиции Харьковской области говорится, что непосредственно перед происшествием харьковчанин угрожал покончить жизнь самоубийством.
Около 15:30 человек заперся в гараже с "подозрительным предметом", рассказала его супруга. Ее он прогнал, поэтому напуганная женщина кинулась звонить в полицию. Однако когда копы приехали, то обнаружили в салоне авто лишь израненное тело: мужчина был уже мертв.
Сейчас криминалисты, следователи и взрывотехники собирают улики для выяснения всех обстоятельств.
Ранее сообщалось, что в Запорожье в иномарке заживо сгорели молодые люди. В Запорожье ДТП на Набережной унесло три жизни.
Взрывы в городах Украины – последние новости
- 17 сентября в Киеве в ресторане на Андреевском спуске произошел взрыв в результате детонации газовых баллончиков емкостью 70 мл, которые используют, как правило, для заправки зажигалок.
- 15 сентября под Киевом на газопроводе прогремел мощный взрыв. Местные жители рассказали, что звук взрыва был похож на падение самолета.
- 6 сентября в Днепре мужчина бросил гранату в сторону дома, были ранены двое мужчин. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.