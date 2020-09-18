В центре Харькова мужчина подорвался на гранате

Новости Харькова сегодя мрачные: в центре города, на улице Алчевских, погиб мужчина. Он подорвал себя гранатой и умер от ран.

О трагедии сообщила его жена. Она же и рассказала, что мужчина страдал от депрессии. В сообщении полиции Харьковской области говорится, что непосредственно перед происшествием харьковчанин угрожал покончить жизнь самоубийством.

Около 15:30 человек заперся в гараже с "подозрительным предметом", рассказала его супруга. Ее он прогнал, поэтому напуганная женщина кинулась звонить в полицию. Однако когда копы приехали, то обнаружили в салоне авто лишь израненное тело: мужчина был уже мертв.

Сейчас криминалисты, следователи и взрывотехники собирают улики для выяснения всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что в Запорожье в иномарке заживо сгорели молодые люди. В Запорожье ДТП на Набережной унесло три жизни.

Взрывы в городах Украины – последние новости