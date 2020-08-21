В центре Киева группа спецназа задержала шесть человек

Полиция задержала мужчин в центре столицы / Фото: пресс-служба полиции

В Киеве на ул. Шота Руставели сотрудники отряда специального назначения задержали шестерых человек по подозрению в хранении огнестрельного оружия в многолюдном районе в центре столицы.

Как сообщили в пресс-службе местной полиции, о возможном преступлении заявили в правоохранительные органы соседи.

"В столичную полицию поступило сообщение о том, что неустановленная группа лиц на ул. Шота Руставели хранит огнестрельное оружие без предусмотренного законом разрешения. По указанному адресу выехали экипажи патрульных, следственно-оперативная группа и спецподразделения полиции Киева", – указано в сообщении.

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На месте происшествия проводятся первоочередные следственные действия. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований.

/ Фото: пресс-служба полиции

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