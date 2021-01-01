В центре Николаева из-за фейерверка загорелась квартира

В полночь в центре Николаева произошел пожар в квартире.
Новогодняя ночь в Украине не прошла без ЧП. В полночь в центре Николаева произошел пожар в квартире на шестом этаже девятиэтажного жилого дома. Пожар начался в результате попадания фейерверка на балкон.
На момент возгорания в квартире никого не оказалось. О пожаре спасателям сообщили случайные прохожие, которые увидели дым из окна балкона на улице Садовой, передает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
К месту вызова были направлены дежурные караулы 2 и 3 государственных пожарно-спасательных частей, автолестница и дежурная смена оперативно-координационного центра.
Пожар в 00:51 был ликвидирован.
К тушению были привлечены 3 единицы техники и 12 человек.
Дополнительно на месте происшествия работали сотрудники полиции.
Пожары в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 12 декабря произошел сильный пожар в центре Киева на бульваре Шевченко. Загорелся торговый павильон рядом с гостиницей "Экспресс".
- 6 октября в Киеве в Подольском районе после ссоры с супругой мужчина закрыл шестилетнего сына в квартире и поджег ее. В результате инцидента ребенок погиб.
Автор: Адриана Бубновская