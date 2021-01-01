В центре Николаева из-за фейерверка загорелась квартира / НикВести

Новогодняя ночь в Украине не прошла без ЧП. В полночь в центре Николаева произошел пожар в квартире на шестом этаже девятиэтажного жилого дома. Пожар начался в результате попадания фейерверка на балкон.

На момент возгорания в квартире никого не оказалось. О пожаре спасателям сообщили случайные прохожие, которые увидели дым из окна балкона на улице Садовой, передает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

К месту вызова были направлены дежурные караулы 2 и 3 государственных пожарно-спасательных частей, автолестница и дежурная смена оперативно-координационного центра.

Пожар в 00:51 был ликвидирован.

К тушению были привлечены 3 единицы техники и 12 человек.

Дополнительно на месте происшествия работали сотрудники полиции.

В Николаеве загорелась квартира / ГСЧС

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