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В день рождения главкома Залужного у офицеров ВСУ родилась тройня "богатырей": трогательная история

10 августа 2022, 12:52

Как говорит мать мальчиков, майор ВСУ Татьяна, они с мужем, кавторангом Юрием, специально дали сыновьям символические имена - Марк, Святослав и Захар.

Тройня, ВСУ
Пара специально дала сыновьям символические имена./ коллаж фото УНИАН и ТСН

В семье украинских военнослужащих, кавторанга Юрия и майора Татьяна, родилась тройня ‒ причем в тот же день, что и некогда родился главком ВСУ Валерий Залужный. Об этом сообщает ТСН.

Оба родителя служили в Одессе. Их воинские части были расположены друг напротив порта другой, но познакомились лишь во время совместной командировки в Угледаре ‒ в 2020 году.

О том, что у пары будет тройня, Юрий и Наталья узнали в конце января. 26 февраля они должны были жениться и сыграть свадьбу, но нападение России и на Украины все планы изменила.

С первых дней оба стали на оборону государства. Беременная Татьяна служила в столице, а Юрий ‒ в командировках почти всеми регионами страны.

"Нужно было работать, я ведь не могу не работать, я военная. Для меня не стоял вопрос, я выбрала этот путь еще когда мне 17 лет было и продолжаю в этом направлении работать", — говорит Татьяна.

По понятным причинам Юрий на роды не успел. Приехал, когда трое сыновей уже появились на свет. "Успел сразу после рождения, ощущение – это словами не передать. Дети родились, когда хотели родиться, и это вышло у нас на день рождения Валерия Залужного, главкома ВСУ, поэтому возможно их судьба уже решена", — говорит мужчина.

"Марк у нас немного эгоистический нарциссик, он любит, чтобы внимание всегда было только ему. Святослав – интеллигент, он выглядит как аристократ, он всегда более спокойный. А это наш озорник, мы будем за ним постоянно смотреть, потому что он такой буйный. Большая у нас семья получилась, за один раз пять человек", – смеются счастливые родители.

Татьяна говорит, что они с мужем специально дали сыновьям символические имена.

"Захар означает стойкость и победу, Марк – решительность и верность, а Святослав означает мир и любовь. Марк у нас в честь императора, Захар – это Захар Беркут в честь его, а Святослав – это первый киевский князь", – объясняют они.

Напомним, ранее на Виннитчине похоронили бойца ВСУ Геннадия Борщевского из села Горячковка, который погиб 25 апреля в одном из первых боев с оккупантами под Изюмом.

Со своей возлюбленной Татьяной Геннадий в раннем возрасте создали семью. Без отца осталось целых пятеро детей ‒ трое сыновей и две дочери.

До того сообщалось - в селе Гребельки, что на Киевщине, российские захватчики 3 марта сразу убили одного сына пенсионерки Надежды и ранили второго.

Владимир погиб на месте. Олег выжил, однако получил тяжелые ранения в плечи. Несчастной женщине самой пришлось отмывать в доме кровь своего убитого сына и хоронить в своем дворе.

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Автор: Егор Бунин
ВСУ новости Украины война России и Украины
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