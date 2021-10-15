В Днепре 13-летняя девочка поссорилась с родителями из-за оценок и выпрыгнула с 6 этажа

13-летняя девочка чудом выжила после падения с 6 этажа / ua.depositphotos.com

В Днепре 13-летняя девочка пыталась покончить с жизнью из-за ссоры с родителями. По предварительным данным, школьница конфликтовала с родителями из-за плохих оценок, полученных накануне.

Инцидент произошел днем 14 октября в жилом массиве Западный. 13-летняя ученица седьмого класса школы №91 выпрыгнула из окна шестого этажа многоэтажки и чудом выжила. Пострадавшей придется сделать крайне сложную и дорогостоящую операцию, передает местное издание "Днепр Час"

Медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом бедра со смещением, смещение позвоночника, перелом ребер и перелом таза под вопросом. Состояние школьницы врачи оценивают как средней тяжести.

На месте происшествия работали следователи. Как именно правоохранители квалифицировали инцидент, пока неизвестно.

В Украине возросло количество детских суицидов

В Украине за первые три месяца 2021 года произошло 101 самоубийство или его попытка среди детей. За весь прошлый год в стране зафиксировали 123 таких случая, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова

Среди причин, по которым дети идут на суицид, – ссоры с родителями, доведение детей до самоубийства через соцсети, буллинг – издевательство и травля со стороны одноклассников или других участников образовательного процесса, неразделенная любовь, развод родителей и тому подобное.