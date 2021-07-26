В Днепре матери мальчика, погибшего от травмы в фонтане, грозит большой тюремный срок

В Днепре матери мальчика, погибшего от травмы в фонтане, грозит срок / Информатор

В Днепре из-за смерти ребенка во время купания в фонтане матери грозит до пяти лет тюремного заключения. Полиция открыла уголовное производство по статье УК Украины "Злостное невыполнение родительских обязанностей". Об этом сообщает портал ТСН.

Трагедия произошла в Днепре на глазах многочисленных свидетелей. Четырехлетний мальчик вместе с другой малышами купался в фонтане, поскользнулся во время игрушек и случайно сел на наконечник, откуда под давлением выталкивается вода. Мать достала ребенка из фонтана и вызвала скорую. В областную детскую больницу мальчика доставили в критическом состоянии. Медики восемь часов оперировали ребенка, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

"С одной стороны это механическое повреждение в результате падения на саму трубу. Это повреждений промежности. Кроме этого, второй механизм — это гидроудар от самой струи фонтана и были многочисленные повреждения внутренних органов", — заявил заведующий отделением реанимации областной детской больницы Сергей Егоров.

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Напомним, ранее в Одессе на пляже Аркадия труп утопленника пролежал четыре часа. В это время отдыхающие развлекались, как ни в чем не бывало.

"С половины восьмого утра на пляже лежало тело 83-летнего мужчины, забрали его только к полудню. Пока неизвестно, что стало причиной гибели - проблемы со здоровьем, неосторожное поведение или самоубийство", - написали местные СМИ.