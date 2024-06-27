В доме был ребенок: РФ впервые ударила по Харькову мощной бомбой ФАБ-500

В результате российской атаки повреждены частные дома, пострадали 5 человек.

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РФ впервые ударила по Харькову боеприпасом ФАБ-500 / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция Украины, Харьковская областная прокуратура

Российские оккупанты впервые ударили по Харькову мощным боеприпасом ФАБ-500. Эта бомба мощнее, чем КАБ, об этом сообщает МВД.

ФАБ-500 упал в Киевском районе города. Боевая часть одного из боеприпасов попала в частный дом, но не разорвалась. В результате атаки были повреждены частный дом, общежитие учреждения высшего образования, а также окна и ворота пожарно-спасательной части.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Нарушение законов и обычаев войны".

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Смотрите видео об ударе по Харькову:

РФ впервые ударила по Харькову боеприпасом ФАБ-500 / фото: скриншот

Что известно о пострадавших

В результате атаки пострадали пять человек, сообщают в Национальной полиции Украины. На момент удара по жилому дому, внутри был 39-летний мужчина.

"У него осколочные ранения и минно-взрывные травмы. У 59-летней женщины острая реакция на стресс. Вражеский боеприпас ФАБ-500 попал в ее дом и не разорвался", - говорится в сообщении.

Взрывные ранения также получил 74-летний мужчина. В момент взрыва он находился в гараже. У 21-летней женщины, которая находилась дома во время вражеского обстрела, острая реакция на стресс. 29-летняя женщина получила осколочные ранения.

РФ впервые использовала ФАБ-500 для удара по Харькову

Российские оккупанты впервые ударили по Харькову ФАБом-500 с УМПК, сообщают в Харьковской областной прокуратуре. По предварительным данным, его запуск был осуществлен из населенного пункта Майский в Белгородской области РФ.

Боеприпас попал в стену частного дома и не сдетонировал. Во дворе было подрывное устройство. На момент попадания в доме был 10-летний мальчик, он не пострадал.

Смотрите видео об ударе по Харькову:

РФ впервые ударила по Харькову боеприпасом ФАБ-500 / фото: скриншот

Что такое ФАБ? Фугасные авиабомбы (ФАБ) - авиабомбы, основным поражающим действием которых является действие фугаса. Они обладают самым мощным и универсальным поражающим действием среди авиабомб основного назначения. Масса ВВ в бомбе примерно составляет 50 %, также бомба имеет сравнительно прочный корпус для проникновения в грунт или препятствия типа межэтажных перекрытий зданий и сооружений, пишет Википедия.

Что такое ФАБ? / Главред

Взрывы в Харькове - последние новости по теме

Напомним, днем 22 июня российские оккупанты подняли в воздух свою авиацию и осуществили пуски управляемых авиабомб в сторону Харькова. В городе прогремели мощные взрывы, над ним поднялись столбы дыма. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что россияне четыре раза ударили по городу, в частности по жилым домам.

Как стало известно позже, РФ попала в жилой дом в центре города, там продолжается разбор завалов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это российским террором, который нужно немедленно остановить.

Как сообщал Главред, количество раненых в результате вражеского удара по Харькову возросло до 41 человека. 6 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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