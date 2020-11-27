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В Донецкой области боец ВСУ избил и поджог своего сослуживца

27 ноября 2020, 22:33

Ныне решается вопрос об избрании военнослужащему меры пресечения.

Донбасс,война
На Донбассе боец ВСУ напал на сослуживца / УНИАН

Военнослужащий одной из воинских частей Донецкой области избил и поджог сослуживца. Нападавшего задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как говорится в сообщении Офиса генерального прокурора, военнослужащий одной из воинских частей нанес телесные повреждения своему сослуживцу. Он избил его, облил горючей жидкостью, поджег, а также обокрал.

"Солдата доставили в Центральную городскую больницу города Торецка с закрытой черепно-мозговой травмой, ожогами пламенем правой нижней конечности. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

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Досудебное расследование поручено следователям территориального управления ГБР в Краматорске.

Напомним, ранее Главред сообщал:

  • Ранее глава украинкой делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил о том, что на данный момент нет переговорного формата, который обеспечит урегулирование конфликта на Донбассе с последующим восстановлением региона. Однако украинская сторона работает над поиском оптимального решения.

Также Кравчук уверен, что у президента Владимира Зеленского есть "план Б" по урегулированию ситуации на Донбассе.

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