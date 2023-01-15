glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"В энергосистеме огромный дефицит": украинцев предупредили о длительных отключениях света

15 января 2023, 20:52
Гендиректор Yasno сообщил, что ряд ТЭС не работает из-за серьезных повреждений после массированной атаки.
'В энергосистеме огромный дефицит': украинцев предупредили о длительных отключениях света
Украинцев предупредили о длительных отключениях света после вражеской атаки / ua.depositphotos.com

После последней вражеской атаки в Украине наблюдается значительный дефицит генерации в энергосистеме. В связи с этим в стране могут быть применены экстренные отключения света. Об этом сообщил генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко в Facebook.

"Дефицит генерации в энергосистеме после атаки огромный. Ряд ТЭС не работает из-за серьезных повреждений. Прогнозировать сроки восстановления пока рано. Как долго будут продолжаться ремонты - пока неизвестно", - написал Коваленко.

По его словам, проблема настолько серьезная, что Укрэнерго значительно ограничило объемы потребления по всей Украине и в Киеве в частности. Гендиректор Yasno подчеркнул, что энергетики держат ситуацию под контролем и ищут решение, чтобы ее стабилизировать.

"Операторы систем распределения должны придерживаться этих ограничений, чтобы не ухудшить состояние системы. Поэтому могут применять экстренные отключения. И критическая инфраструктура должна быть запитана", - отметил Коваленко.

Он подчеркнул, что разрушения значительны. "Все энергетики работают над восстановлением, но нам нужно быть готовыми к тому, что отключения могут быть длительными", - заявил Коваленко.

Ракетная атака на Украину 14 декабря

РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января. В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. В Голосеевском районе столицы обломки ракеты упали на нежилую территорию. Пострадавших нет.

Также во время масштабной тревоги российские военные попали по многоквартирном доме в Днепре. В результате попадания российской ракеты по многоквартирному дому более 1000 жителей остались без жилья, сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, дом, в который попала российская ракета, состоял из 16 подъездов, а всего в нем проживало около 1700 жителей.

Журналист Главреда побывал на месте российской атаки в Днепре. Там продолжают работать спасатели. Каждый час там проводят "минуту тишины", чтобы послушать, доносятся ли звуки из-под завалов. Сейчас известно о 30-х погибших в результате вражеского удара.

Больше новостей о ракетном терроре россиян:

война в Украине свет война России и Украины отключения света электроэнергия
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:59

Женский гороскоп на неделю 16-22 января: Рыбы – всех удивят, Скорпионы – не справятся со страстью

20:52

"В энергосистеме огромный дефицит": украинцев предупредили о длительных отключениях светаВидео

19:57

"Боль и слезы": российская ракета в Днепре убила двух подруг и оставила маленьких детей сиротамиФотоВидео

19:52

"Я жду большего": Столтенберг анонсировал увеличение поставок тяжелого вооружения УкраинеВидео

19:31

Чистый нацизм должен проигратьмнение

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:11

Предательницу Наташу Королеву заплевали за желто-синее платье во время концерта

18:52

"Невыносимо": Галкин отреагировал на кровавый теракт в ДнепреФотоВидео

18:40

"Российская ракета вырвала сердце": теракт в Днепре забрал жизнь 15-летней девочкиВидео

18:36

Гороскоп на завтра 16 января: Скорпионам – фатальные ошибки, Стрельцам – муки выбораВидео

Реклама
18:34

Почему собаки лают на своих и как с этим бороться

18:19

"Все тот же Крепкий орешек": средняя дочь Брюса Уиллиса показала честное фото актера

18:11

"Наступают по трупам": оккупанты не прекращают штурмовать Соледар – в ВСУ рассказали подробностиВидео

18:11

Путина свергнут: президент Чехии прогнозирует поражение оккупантов и бунт в РФВидео

17:42

Фронт за чертой города: ВСУ держат оборону, битва за Соледар продолжаетсяВидео

17:30

"Цель достигнута": в РФ цинично прокомментировал кровавый ракетный удар по УкраинеФотоВидео

17:22

"Еще разбираться и разбираться": Арестович передумал извиняться за свои скандальные слова о ДнепреВидео

17:13

Стало известно, почему Кейт Миддлтон сняла обручальное кольцо

16:55

Эксперт рассказал, кого и когда в первую очередь призовут по мобилизацииВидео

16:29

"Боремся за каждую жизнь": Зеленский рассказал о ситуации в Днепре после коварного удара россиянВидео

16:24

После смерти ребенка и страшной депрессии: обладатель 10 "Грэмми" стал отцом

Реклама
16:13

Быстро будет результат: эксперт объяснил, когда отключений в Украине станет меньшеВидео

16:03

"Маниакальный припадок": Бритни Спирс оскандалилась в ресторане

15:57

"Эти ракеты невозможно сбить": Игнат сообщил, что РФ может ударить по Киеву модифицированными С-300Видео

15:51

Умер за Путина: ВСУ ликвидировали грузина, воевавшего на стороне оккупантов

15:40

Усиливают подразделения: РФ готовится к наступлению на Запорожье - полковникВидео

15:29

От "Гоблина" до Кончаловского: Зеленский подписал указ о санкциях против пропагандистовВидео

15:28

"Человек великого таланта и чести": Пугачева и Галкин отреагировали на смерть Вахтанга КикабидзеВидео

15:08

Как живет Купянск после деоккупацииВидеоблоги

15:03

Хотят обвинить Украину: россияне готовят провокацию с джипами ОБСЕ - журналистВидео

14:52

"Товарищ шел по улице": Арестович странно оправдал свою дезу насчет "сбитой ракеты" в ДнепреВидео

14:42

"Я за Украину": что известно об американке, завоевавшей титул Мисс ВселеннаяВидео

14:31

Развод Агутина и Варум: певец выступил с трогательным заявлениемВидео

14:28

"Он был очень жестким": Наталья Могилевская откровенно рассказала о новом возлюбленном

14:25

Взрыв и мощная детонация: в Белгородской области "бавовна" в воинской части, есть жертвыВидео

14:13

Взрыв ракетой дома в Днепре: новые подробности о русских пилотах-убийцахВидео

14:09

Вечное желание Ларисы Ивановны: лучшие роли и лучшие песни Вахтанга КикабидзеВидео

13:49

"Я украинец по своим мозгам": что Кикабидзе говорил о Путине и почему обожал Украину

13:30

"Ангарский маньяк" после фронта займет свое место в Госдумемнение

13:30

Тайна за семью замками: зачем советские проводницы подсыпали соду в чай

13:30

"Все идет по плану": Путин насмешил абсурдным заявлением насчет войны в УкраинеВидео

Реклама
13:07

"Я - чучело вечернее": звезда "Квартала 95" с блеском спародировал безумную путинистку ЧичеринуВидео

12:57

Лорак - хвалит, Кароль - хейтит: Кристина Соловий сделала провокационное заявление про поп-сценуВидео

12:53

Спасение из-под руин и "минуты тишины": в Днепре разбирают завалы разрушенного РФ домаФотоВидео

12:31

Умер Вахтанг Кикабидзе

12:27

Маликов высказался о побеге из России

12:23

Убивший более 80 женщин маньяк РФ попросился в армию оккупантов на войну в УкраинуВидео

12:10

"Котострофа": в Днепре спасатели в разрушенном русском ракете доме отыскали пропавшего кота

12:00

Гадания на Крещение 2023: способы узнать имя суженого, судьбу и исполнить желания

11:51

В ВСУ объяснили, почему не смогли сбить взорвавшую дом в Днепре ракету РФВидео

11:48

Все больше разбитых сердец: София Ротару показала эмоциональную реакцию на ракетный удар по ДнепруВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять