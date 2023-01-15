'В энергосистеме огромный дефицит': украинцев предупредили о длительных отключениях света

Гендиректор Yasno сообщил, что ряд ТЭС не работает из-за серьезных повреждений после массированной атаки.

Украинцев предупредили о длительных отключениях света после вражеской атаки / ua.depositphotos.com

После последней вражеской атаки в Украине наблюдается значительный дефицит генерации в энергосистеме. В связи с этим в стране могут быть применены экстренные отключения света. Об этом сообщил генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко в Facebook.

"Дефицит генерации в энергосистеме после атаки огромный. Ряд ТЭС не работает из-за серьезных повреждений. Прогнозировать сроки восстановления пока рано. Как долго будут продолжаться ремонты - пока неизвестно", - написал Коваленко.

По его словам, проблема настолько серьезная, что Укрэнерго значительно ограничило объемы потребления по всей Украине и в Киеве в частности. Гендиректор Yasno подчеркнул, что энергетики держат ситуацию под контролем и ищут решение, чтобы ее стабилизировать.

"Операторы систем распределения должны придерживаться этих ограничений, чтобы не ухудшить состояние системы. Поэтому могут применять экстренные отключения. И критическая инфраструктура должна быть запитана", - отметил Коваленко.

Он подчеркнул, что разрушения значительны. "Все энергетики работают над восстановлением, но нам нужно быть готовыми к тому, что отключения могут быть длительными", - заявил Коваленко.

Ракетная атака на Украину 14 декабря

РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января. В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. В Голосеевском районе столицы обломки ракеты упали на нежилую территорию. Пострадавших нет.

Также во время масштабной тревоги российские военные попали по многоквартирном доме в Днепре. В результате попадания российской ракеты по многоквартирному дому более 1000 жителей остались без жилья, сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, дом, в который попала российская ракета, состоял из 16 подъездов, а всего в нем проживало около 1700 жителей.

Журналист Главреда побывал на месте российской атаки в Днепре. Там продолжают работать спасатели. Каждый час там проводят "минуту тишины", чтобы послушать, доносятся ли звуки из-под завалов. Сейчас известно о 30-х погибших в результате вражеского удара.

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