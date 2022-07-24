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В Германии ошарашили заявлением о торможении поставок оружия в Украину: будет только в конце года

24 июля 2022, 13:47

Федеральный совет безопасности Германии три недели рассматривает заявку о поставке ЗРК Iris-T SLM.

Германия, Iris-T
Германия тормозит поставки оружия в Украину / Коллаж pixabay, defenceredefined.com.cy

Германия пытается всячески затормозить передачу Украине обещанных зенитно-ракетных комплексов Iris-T SLM. Этот процесс блокирует федеральный совет безопасности, из-за чего поставки необходимого нам оружия могут задержаться до конца года. Об этом сообщает Welt am Sonntag.

Оружейная компания Diehl Defense должна была продать Украине 11 таких ракетных комплексов за счет финансовой поддержки, которую предоставило немецкое министерство экономики. Эти ЗРК уже могли бы быть на передовой, если бы не немецкий федеральный совет безопасности, который уже три недели рассматривает заявку.

"Здесь нельзя предоставить никакую информацию. Мы принципиально не комментируем текущие соглашения с другими странами", — сказал представитель правительства Германии.

Сообщается, что одна установка стоит 140 млн евро. Соответственно все они должны обойтись в 1,5 млрд евро. Источник издания ошарашил тем, что Украина может получить один зенитно-ракетный комплекс лишь в конце года. По его данным, немецкий совет безопасности проводит тайные совещания. Однако неизвестно, что именно там обсуждают, остается только догадываться.

Система ПВО IRIS-T – характеристики

IRIS-T SLM – это зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия. Его разработала немецкая компания Diehl Defence.

Согласно данным в открытых источниках, дальность пуска ракет с такого комплекса примерно 25 километров, а скорость полета ракеты – 1020 метров за секунду или 3672 километров в час.

Пусковая установка имеет восемь ракет.

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Оружие Украине от Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц отмечал, что ФРГ поставит Украине современные системы ПВО IRIS-T. В своем выступлении в Бундестаге немецкий лидер заявил, что с помощью этих систем Украина сможет "защитить целый большой город от атак российской авиации".

Также ранее Андрей Мельник отмечал, что такую ПВО Украине могут передать в октябре этого года. По его словам, она сразу будет защищать Киев, а в последующие годы – и другие города Украины.

На фоне обещаний Германии о предоставлении различного оружия Украине не раз происходили споры и скандалы. В частности, в ФРГ критиковали федерального канцлера Олафа Шольца за то, что он не предоставляет Украине необходимые бронетранспортеры Marder.

В немецких СМИ отмечали, что Шольц, несмотря на свои обещания, значительно сократил поставки вооружения в Украину. Отмечается, что Украина за последние три недели получила всего две поставки – 42 тысячи пайков и 102 небронированных автомобиля. Хотя 21 июня правительство ФРГ обнародовало полный перечень оружия, которое готовит для передачи Украине в рамках военной помощи, и он включал в себя целый ряд вооружения.

20 июля министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что в Вооруженных силах Германии (Бундесвере) заканчиваются ресурсы для оказания военной помощи Украине.

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