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В Германии заявили, что Украина не получит никаких гарантий по Будапештскому меморандуму​

3 ноября 2020, 12:20

По словам посла, в 2014 году во время начала российской агрессии в Украине никто не помнил об этом меморандуме.

Посол Германии заявила, что получить гарантии по Будапештскому меморандуму невозможно / kiew.diplo.de

Посол Германии в Украине Анка Фельдхузен​ заявила, что получить реальные гарантии по Будапештскому меморандуму невозможно, поскольку это всего лишь политическая декларация.

"Будапештский меморандум — это политическая декларация и не более, это не международный договор. Я помню, когда в 2014 году впервые шла речь о Будапештском меморандуме, мне звонили из Германии и спрашивали, что это? Я была в Украине, когда его подписали в 1994 году, но тогда никто о нем уже не помнил. Это политическая декларация, то есть получить эти гарантии сегодня просто невозможно", — сказала Фельдхузен в интервью Интерфакс-Украина.

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При этом посол не поддержала идею о расширении состава "нормандского формата".

"Если Украина хочет расширить существующие форматы, я даже не знаю, были бы США, Великобритания, Канада готовы к этому? Все-таки нормандский формат неплохо работает, и иметь больший круг участников — это больше координирование позиций. Найти дату для возможной встречи уже сейчас сложно, а если будет 7 или 8 участников — это еще хуже. Как нам кажется, гораздо важнее, чтобы эти страны поддержали наши усилия, Украину, и поэтому надо с ними постоянно говорить", — сказала дипломат.

Будапештский меморандум - о чем ранее сообщал Главред:

  • Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о пересмотре Будапештского меморандума. По его словам Киев планирует начать работу в этом направлении с государствами, которые имеют перед нашей страной юридические обязательства.
  • В июне вице-премьер-министр Украины Алексей Резников призвал Запад к пересмотру соглашения. По его мнению, это единственный способ достичь мира. Однако консультации должны проходить без участия России.
  • На всенародном опросе президента Владимира Зеленского 25 октября выносился вопрос нужно ли Украине на международном уровне обсудить использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.​

Будапештский меморандум

Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия – Будапештский меморандум – это соглашение, которое подписали лидеры Украины, России, США и Великобритании 5 декабря 1994 года.

Документом гарантируется, что страны-подписанты соглашения, в связи с добровольным отказом от ядерного оружия, не будут применять военные или политические меры в отношении Украины.

США, Великобритания и Франция гарантировали уважение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины и неприменение в отношении государства политических или военных мер.

После начала российско-украинского конфликта, в результате которого был аннексирован Крым и оккупирован Донбасс, консультации в рамках Будапештского меморандума не проводились.

Будапештский меморандум новости Украины и мира
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