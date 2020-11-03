В Германии заявили, что Украина не получит никаких гарантий по Будапештскому меморандуму​

Посол Германии заявила, что получить гарантии по Будапештскому меморандуму невозможно / kiew.diplo.de

Посол Германии в Украине Анка Фельдхузен​ заявила, что получить реальные гарантии по Будапештскому меморандуму невозможно, поскольку это всего лишь политическая декларация.

"Будапештский меморандум — это политическая декларация и не более, это не международный договор. Я помню, когда в 2014 году впервые шла речь о Будапештском меморандуме, мне звонили из Германии и спрашивали, что это? Я была в Украине, когда его подписали в 1994 году, но тогда никто о нем уже не помнил. Это политическая декларация, то есть получить эти гарантии сегодня просто невозможно", — сказала Фельдхузен в интервью Интерфакс-Украина.

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При этом посол не поддержала идею о расширении состава "нормандского формата".

"Если Украина хочет расширить существующие форматы, я даже не знаю, были бы США, Великобритания, Канада готовы к этому? Все-таки нормандский формат неплохо работает, и иметь больший круг участников — это больше координирование позиций. Найти дату для возможной встречи уже сейчас сложно, а если будет 7 или 8 участников — это еще хуже. Как нам кажется, гораздо важнее, чтобы эти страны поддержали наши усилия, Украину, и поэтому надо с ними постоянно говорить", — сказала дипломат.

Будапештский меморандум - о чем ранее сообщал Главред:

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о пересмотре Будапештского меморандума. По его словам Киев планирует начать работу в этом направлении с государствами, которые имеют перед нашей страной юридические обязательства.

В июне вице-премьер-министр Украины Алексей Резников призвал Запад к пересмотру соглашения. По его мнению, это единственный способ достичь мира. Однако консультации должны проходить без участия России.

На всенародном опросе президента Владимира Зеленского 25 октября выносился вопрос нужно ли Украине на международном уровне обсудить использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.​