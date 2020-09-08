В Госпогранслужбе Украины не подтвердили задержание Родненкова и Кравцова

Члены Координационного совета оппозиции Беларуси проходят необходимые меры пограничного контроля, предусмотренные украинским законодательством.
Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко не подтвердил информацию о задержании представителей Координационного совета оппозиции Беларуси Антона Родненкова и Ивана Кравцова.
Об этом он сказал в комментарии изданию Главред.
"Я не подтверждаю этого. Эти лица проходят необходимые меры пограничного контроля, предусмотренные украинским законодательством", - отметил Демченко.
Напомним:
- РосСМИ со ссылкой на государственный пограничный комитет Беларуси сообщали, что представители Координационного совета оппозиции Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов задержаны на территории Украины.
- В свою очередь, заместитель главы МВД Арсена Авакова – Антон Геращенко, сообщил, что белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов недобровольно выехали из Беларуси в Украину. По его словам, оппозиционеров насильственно выдворили из родной страны.
- Официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявлял, что Марию Колесникову задержали белорусские пограничники.
Автор: Анна Багрий