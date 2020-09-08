В Госпогранслужбе Украины не подтвердили задержание Родненкова и Кравцова

Родненков и Кравцов прибыли в Украину из Беларуси 8 сентября / УНИАН

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко не подтвердил информацию о задержании представителей Координационного совета оппозиции Беларуси Антона Родненкова и Ивана Кравцова.

Об этом он сказал в комментарии изданию Главред.

"Я не подтверждаю этого. Эти лица проходят необходимые меры пограничного контроля, предусмотренные украинским законодательством", - отметил Демченко.

Напомним: