В Харькове курсантки вуза МВД станцевали под Вороваек для TikTok

группа Воровайки / сайт коллектива

Руководство Харьковского национального университета внутренних дел начало служебное расследование ‒ после того, как в социальных сетях было опубликовано видео девушек в курсантской форме, в котором они станцевали под песню Наколочки российской группы Воровайки (которой запрещен въезд на территорию Украины).

Об этом сообщается на официальном сайте вуза.

"В социальных сетях появилось видео, на котором девушки в форме курсанток, вероятно, полицейского вуза, танцуют под музыкальное сопровождение в форме российского шансона. Из-за указанного факта назначено служебное расследование", – говорится в сообщении на сайте ХНУВД.

Видео достаточно быстро крайне широко распространилось в сервисе TikTok и мессенджере Telegram. В ролике пять девушек в форме и на форме казарменных коек танцуют под песню Наколочки.

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