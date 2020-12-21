В Харькове курсантки вуза МВД станцевали под Вороваек для TikTok

Руководство вуза начало расследование инцидента с танцем под песню Вороваек после скандала.
Руководство Харьковского национального университета внутренних дел начало служебное расследование ‒ после того, как в социальных сетях было опубликовано видео девушек в курсантской форме, в котором они станцевали под песню Наколочки российской группы Воровайки (которой запрещен въезд на территорию Украины).
Об этом сообщается на официальном сайте вуза.
"В социальных сетях появилось видео, на котором девушки в форме курсанток, вероятно, полицейского вуза, танцуют под музыкальное сопровождение в форме российского шансона. Из-за указанного факта назначено служебное расследование", – говорится в сообщении на сайте ХНУВД.
Видео достаточно быстро крайне широко распространилось в сервисе TikTok и мессенджере Telegram. В ролике пять девушек в форме и на форме казарменных коек танцуют под песню Наколочки.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Известного исполнителя российского шансона (блатной музыки) и бывшего солиста коллектива Лесоповал Сергея Куприка пограничники не пропустили в Украину - за выступление на временно оккупированных районах Донбасса.
- Исполнителю хита "А белый лебедь на пруду" запретили въезжать в Украину сроком на три года.