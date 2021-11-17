В Харькове на "зебре" водитель сбил ребенка: жуткий момент попал на видео

В результате столкновения мальчик отлетел на несколько метров.
В Харькове произошло ДТП с участием ребенка. Водитель не притормозил перед пешеходным переходом и сбил мальчика, который как раз переходил дорогу.
ДТП произошло на улице Пушкинской в Харькове на нерегулируемом пешеходном переходе, пишет "ТРУХА".
На опубликованных кадрах видно, что ребенок переходил дорогу. Его пропустили несколько авто, тогда как один, не тормозя, влетел в мальчика. По словам очевидцев, пострадавший ребенок жив - он встал и отбежал на тротуар
Харьков в последний месяц стал столицей ДТП
27 октября автомобиль Infiniti, двигаясь на огромной скорости по улице Одесской, врезался в машину марки Chevrolet Aveo. 16-летний подросток за рулем авто пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора. В результате аварии водитель Шевроле погиб на месте, водитель Инфинити и два его пассажира - мужчина и женщина, с травмами оказались в больнице
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