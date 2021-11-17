В Харькове на "зебре" водитель сбил ребенка: жуткий момент попал на видео

Под колеса авто попал ребенок / скриншот с видео

В Харькове произошло ДТП с участием ребенка. Водитель не притормозил перед пешеходным переходом и сбил мальчика, который как раз переходил дорогу.

ДТП произошло на улице Пушкинской в Харькове на нерегулируемом пешеходном переходе, пишет "ТРУХА".

На опубликованных кадрах видно, что ребенок переходил дорогу. Его пропустили несколько авто, тогда как один, не тормозя, влетел в мальчика. По словам очевидцев, пострадавший ребенок жив - он встал и отбежал на тротуар

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