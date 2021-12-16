В Харькове новогодняя гирлянда покалечила ребенка

Новогодняя гирлянда / pixabay

В Харькове 12-месячный ребенок получил сильные ожоги рук. Как сообщает Харьковское районное управление полиции №1, малышка схватилась за включенную гирлянду.

Инцидент произошел в Киевском районе Харькова.

Установлено, что 25-летняя мать находилась дома со своим годовалым ребенком. На мгновение женщина отвлеклась и недосмотрела за ребенком, а девочка схватилась руками за включенную гирлянду и получила ожоги ладоней.

"Относительно матери полицейские ювенальной превенции Харьковского районного управления полиции №1 составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст.184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - отметили в полиции.

Правоохранители еще раз напомнили родителям, чтобы следили за детьми, чтобы они не касались включенных гирлянд и не играли под елкой.

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Как сообщал Главред, в селе Стаси Диканьского района Полтавской области в детском садике двое воспитательниц во время тихого часа замотали 4-летней девочке руки и ноги скотчем, а также заклеили рот. Инцидент с 4-летней Николь Скачко произошел 11 ноября во время тихого часа.

Мать ребенка написала заявление в полицию, но в детсаду все отрицают. А воспитательниц, которые издевались над ребенком, от работы никто не отстранял.

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