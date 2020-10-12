В Харькове отказались объявлять досрочные каникулы и потроллили Шкарлета

В Харькове не будут вводить досрочные каникулы / УНИАН

В Харьковском городском совете отказались отправлять школьников на досрочные каникулы с 15 октября по рекомендации Министерства образования.

Об этом заявила директор Департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко, сообщает KHARKIV Today.

"Это был указ министерства? Я вам скажу… Я бы вам рекомендовала покраситься в черный, а вам — в белый. Если Министерство не может взять на себя ответственность издать указ... Почему с 15-го? Почему с четверга? Детей 1.5 месяца учили и давай закрывать. То, что касается детей, нужно делать взвешенно и мудро. Если будет указ министерства и постановление Кабмина, мы выполним это постановление. Пока, кроме комментариев в Телеграм, что не является официальной информацией, мы ничего не получали", - сказала она.

Деменко заявила, что школьники Харькова "почти не болеют", на данный момент из-за случаев коронавируса в школах на дистанционное обучение отправили 82 класса, это менее 2% классов.

Отметим, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о критической ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Харьковской области.

Как сообщает пресс-служба правительства, об этом он сказал во время совместного с секретарем СНБО Алексеем Даниловым селекторного совещания с руководителями областей относительно ситуации с распространением COVID-19 на территории Украины.

Глава правительства озвучил актуальную статистику относительно заболеваемости коронавирусной инфекцией и отметил, что критическая ситуация продолжает оставаться в Харьковской области.

"За последние сутки в Харьковской области 741 человек заболел - это абсолютный рекорд", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр заслушал председателей Харьковской областной и городской госадминистраций о мерах по противодействию распространению COVID-19. Харьковская область и город Киев остаются лидерами по общему количеству выявленных случаев заболевания.

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Ранее врио министра образования и науки Сергей Шкарлет сообщил подробности о досрочных каникулах в Украине из-за вспышки коронавируса.

По словам Шкарлета, каникулы в школах продлятся с 15 до 30 октября, включительно.

Глава МОН уточнил, что всем вузам рекомендуется перейти на дистанционное обучение с 15 октября до 15 ноября включительно.