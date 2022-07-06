УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Харькове российская ракета убила бразильскую модель и снайпера, которая воевала за Украину — СМИ

6 июля 2022, 08:37

Талита До Валле пробыла в Украине всего три недели и работала не только спасателем, но и стрелком. Ранее принимала участие в гуманитарных миссиях по всему миру.

Талита До Валле погибла в результате ракетного удара по Харькову
Талита До Валле погибла в результате ракетного удара по Харькову / Фото УНИАН, thesun.co.uk

В Харькове в результате ракетного удара российских оккупантов погибли двое добровольцев из Бразилии – Талита До Валле и Дуглас Буриго, который пытался ее спасти. Женщина отвечала за обеспечение прикрытия от наступающих российских войск.

Как пишет BBC со ссылкой на бразильские СМИ, 39-летняя Талита До Валле погибла во время удара РФ по Харькову 30 июня. Брат погибшей рассказал, что она была в Украине всего три недели и работала не только спасателем, но и стрелком.

По словам других бойцов, она была единственным человеком, который остался жив после предыдущего ракетного удара.

Талита До Валле принимала участие в гуманитарных миссиях по всему миру и воевала против ИГИЛ в Ираке. До Валле прошла снайперскую подготовку, когда присоединилась к Пешмерга – вооруженным силам Курдистана. Перед военной карьерой она изучала право, работала моделью и актрисой, а также участвовала в спасении животных вместе с неправительственными организациями, пишет Daily Mail.

Второй погибший на войне бразилец – бывший военнослужащий Дуглас Буриго. По данным газеты Folha de Sao Paulo, мужчина погиб одновременно с До Валле, пытаясь ее спасти.

Как пишет O Globo, Валле и Буриго скрывались во время удара в бункере. Однако внутри начался пожар, и женщина задохнулась от дыма. Буриго пытался ее спасти и тоже погиб.

Всего в Украине, по данным СМИ, погибли три бразильца. Помимо Валле и Буриго в начале июня в боях за Украину погиб Андре Хак Бахи.

Читайте также"Воительница" из Норвегии: экс-депутат парламента приехала сражаться за УкраинуКак сообщал Главред, в боях за Украину с российскими оккупантами, выполняя боевое задание, погиб командир батальона "Волат" полка имени Кастуся Калиновского - белорус Иван Марчук с позывным "Брест". Его подразделение приняло участие в сдерживании танкового прорыва врага 26 июня под Лисичанском на Луганщине.

Другие новости:

война в Украине новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:38

"Он не в коме, еще ходит": мольфарка спрогнозировала, когда умрет Путин

08:53

ВСУ остановили наступление врага около 8 населенных пунктов: у россиян сильные потери – ГенштабВидео

08:46

В РФ возвращается государственный антисемитизммнение

08:37

В Харькове российская ракета убила бразильскую модель и снайпера, которая воевала за Украину — СМИ

08:33

Как убрать негативную энергию из дома: самый простой и эффективный способ

Реклама
08:29

Гороскоп на сегодня 6 июля 2022: Тельцам - большая удача, Скорпионам – интриги, Водолеям – денежное чутье

08:10

Авиация ВСУ "покрошила" оккупантов на Херсонщине: ударили по опорным пунктамВидео

08:00

Как приготовить вкусную настойку из смородины: простой рецептВидео

07:45

Смогли остановить наступление танков РФ: в боях за Украину погиб белорусский доброволец Иван "Брест"

07:20

Ребята, идите к Путину!мнение

07:15

Моцарт vs Вагнер: добровольцы из США создали группировку для помощи украинским военным

06:47

Кремль готовится к затяжной войне: аналитики ISW назвали цель вторжения Путина в Украину

06:02

Лукашенко просто хочет выжить - интервью с военным экспертом Сергеем ГрабскимВидео

05:37

Воевать не придется: когда и как Россия вернет Крым Украине – прогноз астрологаВидео

05:20

Самое вкусное и очень простое императорское варенье из смородины: простой рецептВидео

04:50

Доллар взлетит до 40 гривен: названо условие стремительной девальвацииВидео

04:15

В моду на лето 2022 вернулась очаровательная короткая стрижка боб в стиле принцессы Дианы

03:42

Как сейчас выглядит главная героиня мини-сериала Королек - птичка певчая - 59-летняя Айдан Шенер

03:17

"Ощущение, что мы не живем": Астафьева в романтичном образе напугала фанатов грустными размышлениями

03:12

Отдаст Путину войска и потеряет власть: Жданов объяснил, в какую ловушку втягивают ЛукашенкоВидео

Реклама
02:40

Военный эксперт рассказал, откуда у Путина появился новый страх

02:15

Удивительное сходство: в Сети появились фото двухлетней внучки Аллы Пугачевой

02:10

Будет бушевать сильнейший шторм в Украине: синоптики предупредили о новом циклоне на Ивана КупалаВидео

01:37

Как уничтожить Крымский мост: Тука объяснил, с чего ВСУ стоит начать разрушение эстакады

00:51

Российская журналистка рассказала, с чем Лорак должна вернуться в РФ

00:51

Приметы на 6 июля: что нельзя делать перед Ивана Купала и как защитить дом от бедВидео

00:07

Целили в важный объект: подробности ракетного удара РФ по Хмельницкой областиВидео

00:01

Шеф-редактор Дизель Шоу извинился за "политическую хвойду" перед Мишиной

05 июля, вторник
23:37

59-летний Квентин Тарантино стал отцом в второй раз

23:34

Российская армия достигла своего пика: Арестович удивил прогнозомВидео

23:22

Ограничения перемещений по стране: Сеть взорвалась мемами из-за решения ГенштабаФотоВидео

23:06

"Как это развидеть": "пресс-алкаше" Захарова эротично попыталась поесть клубники, но у нее не получилосьВидео

22:49

Оккупанты нанесли массивный ракетный удар по Украине: ПВО отработалиВидео

22:35

В СНБО спрогнозировали смену власти в РФ и рассказали о преемнике ПутинаВидео

22:28

На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря: как спасти свое здоровьеВидео

22:15

48-летняя Виктория Бекхэм показала себя в кружевах и латексе на обложке модного глянца

21:59

Запрет на выезд военнообязанных: в Раде анонсировали отмену и назвали срокиВидео

21:45

"Впредь не принимать без меня решений": Зеленский строго ответил на ограничения для военнообязанныхВидео

21:43

Победа Украины в войне с РФ: Данилов назвал главное условие и вероятные срокиВидео

21:38

"Грехи замаливает": Приходько наехала на Лободу за ее визит в ИрпеньВидео

Реклама
21:34

РФ перебросила в Украину последнее подразделение, которое еще не было на войне – АрестовичВидео

21:21

Россия захотела вернуть часть Баренцева моря: в Норвегии жестко ответилиВидео

20:59

Ракетный удар РФ: в Хмельницкой области рассказали о "прилетах"

20:52

Как заменить кондиционер для стирки: 3 эффективных способа вместо "магазинной химии"

20:40

"Мы знаем только 10%": в Германии выявили 200 русских шпионов и их куратора - Bild

20:35

В Минобороны анонсировали цифровизацию воинского учета через ДиюВидео

20:26

Травести-дива Монро призналась, готова ли идти в армию, если ей вручат повестку

20:04

"Смерть Путина в двух иглах": шоумен Горбунов сравнил русского диктатора с Кощеем

20:04

"Уже достали 8 осколков": знаменитого украинского актера тяжело ранили на фронтеВидео

19:59

Главные битвы войны с РФ: офицер ЦАХАЛ назвал два ключевых городаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять