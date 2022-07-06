В Харькове российская ракета убила бразильскую модель и снайпера, которая воевала за Украину — СМИ

Талита До Валле погибла в результате ракетного удара по Харькову / Фото УНИАН, thesun.co.uk

В Харькове в результате ракетного удара российских оккупантов погибли двое добровольцев из Бразилии – Талита До Валле и Дуглас Буриго, который пытался ее спасти. Женщина отвечала за обеспечение прикрытия от наступающих российских войск.

Как пишет BBC со ссылкой на бразильские СМИ, 39-летняя Талита До Валле погибла во время удара РФ по Харькову 30 июня. Брат погибшей рассказал, что она была в Украине всего три недели и работала не только спасателем, но и стрелком.

По словам других бойцов, она была единственным человеком, который остался жив после предыдущего ракетного удара.

Талита До Валле принимала участие в гуманитарных миссиях по всему миру и воевала против ИГИЛ в Ираке. До Валле прошла снайперскую подготовку, когда присоединилась к Пешмерга – вооруженным силам Курдистана. Перед военной карьерой она изучала право, работала моделью и актрисой, а также участвовала в спасении животных вместе с неправительственными организациями, пишет Daily Mail.

Второй погибший на войне бразилец – бывший военнослужащий Дуглас Буриго. По данным газеты Folha de Sao Paulo, мужчина погиб одновременно с До Валле, пытаясь ее спасти.

Как пишет O Globo, Валле и Буриго скрывались во время удара в бункере. Однако внутри начался пожар, и женщина задохнулась от дыма. Буриго пытался ее спасти и тоже погиб.

Всего в Украине, по данным СМИ, погибли три бразильца. Помимо Валле и Буриго в начале июня в боях за Украину погиб Андре Хак Бахи.

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