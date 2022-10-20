В Харьковской, Сумской и Полтавской областях объявили о веерных отключениях электроэнергии

Веерные отключения света в Украине объявили в трех областях / Коллаж ua.depositphotos.com

В трех регионах Украины – Харьковской, Сумской и Полтавской областях – 20 октября начались веерные отключения света. Такое решение обусловлено резким ростом потребления электроэнергии. Когда и на какой улице будут отключать свет, определят облэнерго. Об этом заявили в национальной энергетической компании Укрэнерго.

Как сообщили в пресс-службе Укрэнерго, в четверг, 20 октября, на Харьковщине, Сумщине и Полтавщине вводятся веерные отключения света.

"Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской областях", - указано в сообщении.

В компании объяснили, что веерные отключения электроэнергии в вышеуказанных регионах связаны с резким ростом уровня ее потребления.

"Напоминаем, когда отключат именно вашу улицу – определяет ваш оператор распределительных сетей (облэнерго)", - подчеркнули в Укрэнерго.

Отключение света в Украине

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко ранее заявил, что Украине нужно готовиться к отключениям света, воды и теплоснабжения. Причина – ракетные удары России, из-за которых повреждены объекты критической энергоинфраструктуры.

"У нас критическая ситуация по всей стране сейчас. У нас зависит один регион от другого... Поэтому нужно готовиться к тому, что как электроэнергия, так и водоснабжение или теплоснабжение (может быть отключено, - ред.)", - сказал чиновник.

Советник министра энергетики Александр Харченко сказал, что 19 и 20 октября в регионах Украины могут временно отключать электроэнергию. В связи с обстрелами страны-оккупанта РФ повреждены около 40% энергетической инфраструктуры страны. Отключать свет будут для того, чтобы упростить специалистам работу по восстановлению инфраструктурных объектов.

В Офисе президента заявили, что 20 октября по всей Украине будут временные отключения света. Во избежание дальнейших веерных отключений украинцев призвали снизить потребление электроэнергии с 07:00 до 23:00.

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