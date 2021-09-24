В Херсоне горе-отец забыл ребенка на детской площадке: девочка ждала папу до ночи

Ребенка заметили прохожие и позвонили в полицию / НПУ

В Херсоне многодетный отец оставил на детской площадке 7-летнюю дочь и забыл ее забрать. Ребенок ждал папу до ночи, однако он за ним так и не пришел. Неравнодушная женщина заметила маленькую девочку без сопровождения взрослых и вызвала полицию.

Правоохранители выехали на место. Ребенок назвала свое имя, фамилию и сказала, что днем ее на площадку привел папа после школы и сказал, что вскоре ее заберет. Школьница никуда не ходила и ждала отца до самого вечера, сообщили в полиции Херсонской области.

Девочку отвезли в Херсонское районное управления полиции, где начали искать ее родителей. Адрес своего проживания или номера телефонов родителей ребенок не знала. Информацию по фото девочки разместили в соцсетях и уже в течение часа начали поступать отзывы.

Девочку узнали и сообщили ее родителям

За ребенком приехала 38-летняя мать. Она рассказала, что была занята, а ее муж должен был забрать из школы и детских садов их пятерых детей. Вероятно, он не успел вернуться за дочкой, пока забирал и отводил домой других детей. Мужчина думал, что девочка сама придет домой. Правоохранители составили протокол на мать.

Ранее сообщалось, что в Украине ввели сервис Amber Alert, с помощью которого пользователи Facebook могут помочь полиции разыскать пропавших детей. Этот цифровой инструмент посылает в ленту новостей оповещения о детках, которые исчезли неподалеку. В заметке будет отображаться фотография и имеющаяся информация о разыскиваемом ребенке.

Отмечается, что с начала 2021 в Украине пропали 11 935 детей. 98% из них полиция разыскала в течение суток.