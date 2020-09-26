В Кабмине рассказали, когда последний раз ремонтировали разбившийся Ан-26

Самолет Ан-26, разбившийся под Чугуевом, выработал 29,9% своего летного ресурса.
Военно-транспортный самолет Ан-26, который потерпел крушение под Чугуевом, последний раз ремонтировался в 1996 году. Очередной ремонт должен был пройти в 2022 году. Налет самолета с момента начала эксплуатации – 5 985 часов. Он выработал 29,9% своего летного ресурса.
Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Олег Уруский в ходе экстренного заседания Кабмина в субботу, 26 сентября.
По его словам, самолет был выпущен 21 октября 1977 года. Последний раз ремонтировался 30 июля 1996 года. Производитель заложил 20 тысяч летных часов назначенного ресурса. Ремонт должен был произойти уже в следующем году.Читайте такжеОбнародованы имена 26 погибших в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом
"Дата выпуска 21 октября 1977 года. Последняя дата ремонта – 30 июль 1996 года на 410 заводе. Налет с начала эксплуатации 5985 часов, 3450 посадок. Налет после последнего ремонта – 1800 часов, 2160 посадок. Назначенный ресурс – 20 тысяч летных часов. До очередного ремонта... заканчивался срок 21 июня 2022 года. Остаток назначенного ресурса 14015 часов", - подчеркнул министр.
Катастрофа самолета Ан-26 под Чугуевом
- В пятницу, 22 сентября, под Чугуевом потерпел крушение военно-транспортный самолет ВС ВСУ Ан-26. Трагедия произошла под городом Чугуев Харьковской области.
- На борту находились 27 курсантов и офицеров военного университета имени Кожедуба в Харькове. Погибли 26 человек.
- Уцелеть удалось 20-летнему курсанту Вячеславу Золочевскому, который сейчас находится в больнице. Его состояние оценивается как стабильное, среднетяжелое. Курсант проявил героизм и пытался спасти своего товарища, но он скончался.
- Мать пилота самолета Ан-26 Ашрафа Мсуя Римма Мхавилла заявила, что сын звонил ей за день до трагедии и говорил о неисправности самолета, который задействовали для проведения учений.