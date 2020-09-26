В Кабмине рассказали, когда последний раз ремонтировали разбившийся Ан-26

Последний раз самолет ремонтировали в 1996 году / dsns.gov.ua

Военно-транспортный самолет Ан-26, который потерпел крушение под Чугуевом, последний раз ремонтировался в 1996 году. Очередной ремонт должен был пройти в 2022 году. Налет самолета с момента начала эксплуатации – 5 985 часов. Он выработал 29,9% своего летного ресурса.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Олег Уруский в ходе экстренного заседания Кабмина в субботу, 26 сентября.

По его словам, самолет был выпущен 21 октября 1977 года. Последний раз ремонтировался 30 июля 1996 года. Производитель заложил 20 тысяч летных часов назначенного ресурса. Ремонт должен был произойти уже в следующем году.Читайте такжеОбнародованы имена 26 погибших в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом

"Дата выпуска 21 октября 1977 года. Последняя дата ремонта – 30 июль 1996 года на 410 заводе. Налет с начала эксплуатации 5985 часов, 3450 посадок. Налет после последнего ремонта – 1800 часов, 2160 посадок. Назначенный ресурс – 20 тысяч летных часов. До очередного ремонта... заканчивался срок 21 июня 2022 года. Остаток назначенного ресурса 14015 часов", - подчеркнул министр.

Катастрофа самолета Ан-26 под Чугуевом