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В Кабмине сделали новое заявление о сценариях возвращения Донбасса

21 мая 2020, 12:09

На данный момент существует около 12 сценариев возвращения оккупированного Донбасса в состав Украины.

Резников
В Кабмине рассматривают как позитивные, так и негативные сценарии / пресс-служба КГГА

Реинтеграция отдельных районов Донецкой и Луганской областей зависит от множества факторов и от того, как будет развиваться ситуация на Донбассе. Сейчас в Кабмине рассматривают около 12 возможных сценариев деоккупации украинских территорий. Об этом рассказал министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

По словам чиновника, на сегодняшний день нет четкого плана и стратегии процесса возвращения захваченных российско-террористическими войсками ОРДЛО. Однако министерство рассматривает ряд сценариев, которые будут реализованы исходя из реальной картины.

"Все зависит от сценариев развития событий, которые будут и могут происходить. Они очень разные. Они зависят от разных факторов, и к сожалению, не все они зависят от Украины... И в зависимости от этого, мы готовимся к разному развитию событий: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. У меня в голове сегодня порядка 12 сценариев развития событий. От очень негативных до очень позитивных", - заявил министр в интервью Новости Донбасса.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина намерена решить конфликт на Донбассе до конца 2020 года. Если этого сделать не удастся, Киев будет предпринимать альтернативные действия.

В ходе пресс-конференции 20 мая президент Владимир Зеленский подтвердил эту информацию и акцентировал внимание том, что у Украины есть планы В и С по Донбассу.

новости Украины новости Донбасса война на Донбассе Алексей Резников
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