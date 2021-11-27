В Каменском Таврия влетела в пешеходов, погибли 35-летняя женщина и ее маленький сын / Нацполиция

Трагедия произошла в Днепропетровской области – в городе Каменское в пятницу, 26 ноября, в 17:20 автомобиль "Таврия" влетел в пешеходов. В ДТП погибла 35-летняя женщина и ее маленький сын.

Как сообщили в Нацполиции Днепропетровской области, смертельная автомобильная авария произошла на ул. Сечеславский шлях, напротив одного из отелей.

50-летний водитель автомобиля ЗАЗ сбил четырех пешеходов – двух женщин и двоих детей. Все они в момент аварии находились на дороге, в районе разделительной полосы.

На месте происшествия погибла 35-летняя женщина, ее 3-летний сын скончался в больнице. Медики госпитализировали 9-летнюю девочку и 65-летнюю женщину. Правоохранители устанавливают причины ДТП.

Напомним, ранее в результате ДТП на Окружной под Харьковом погибли три человека, включая ребенка. Еще пятеро человек доставили в больницы с травмами. Авария произошла около 17:30 в четверг, 25 ноября.

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27 октября в Харькове автомобиль Infiniti, двигаясь на огромной скорости по улице Одесской, врезался в машину марки Chevrolet Aveo. 16-летний подросток за рулем авто пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора. В результате аварии водитель Шевроле погиб на месте, водитель Инфинити и два его пассажира - мужчина и женщина, с травмами оказались в больнице. Сейчас подозреваемый - 16-летний Николай Харьковский - находится в СИЗО.

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