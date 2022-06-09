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В Киев привезли тела защитников Мариуполя: где похоронят воинов

9 июня 2022, 14:20

Как говорят в пресс-службе полка "Азов", всех погибших защитников Мариуполя (после того как их тела все до единого идентифицируют) похоронят на почетном месте.

Азовсталь
В Киев привезли тела защитников Мариуполя: где похоронят воинов/ коллаж фото Дмитрия Казацкого

В Киев привезли 58 тел защитников Мариуполя, которые десятки дней держали оборону от русских оккупантов на заводе "Азовсталь". Об этом сообщает портал "Громадське".

По данным журналистов, как минимум четверо из погибших героев, по всей вероятности, до гибели несли службу в отдельном отряде спецназа полка "Азов". Все тела удалось забрать накануне в рамках обмена телами с российскими оккупантами.

Как сообщают в пресс-службе полка "Азов", всех погибших подвергнут процессу идентификации и похоронят на склонах реки Днепр в центре Киева возле Мемориала погибшим во Второй мировой войне.

В пресс-службе полка напомнили, что во время предыдущего обмена в Украину доставили 162 тела, из которых примерно 40 "азовцев". По предварительной информации, среди 58 тел, привезенных 9 июня, четверо ‒ бойцы полка "Азов".

Однако, в полку говорят, что процесс идентификации погибших будет очень долгим и сложным, ведь в большинстве случаев нужно будет проводить процедуру анализа их генетического материала.

Читайте такжеВ Сети опубликовано видео момента выхода защитников Мариуполя из Азовстали

Напомним, ранее, 6 июня украинский президент Владимир Зеленский рассказал ‒ российские оккупанты удерживают в плену более 2 с половиной тысячи украинских защитников Мариуполя.

"Там действительно чуть больше, чем две с половиной тысячи. Точнее сказать сложно", – сказал украинский лидер.

До того, 28 мая президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц потребовали от российского президента Владимира Путина освободить 2500 пленных защитников Мариуполя, которые ранее вышли из "Азовстали".

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Автор: Егор Бунин
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