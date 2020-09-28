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В Киеве мужчина расчленил хозяина квартиры и "косил" под его внука

28 сентября 2020, 21:49

Эпидемия убийств с расчлененкой докатилась из далекого Санкт-Петебурга до Киева.

Убийство
В Киеве мужчина расчленил хозяина квартиры / Нацполиция

Сотрудники столичных правоохранительных органов раскрыли жестокое убийство мужчины, голову которого рыбаки выловили в заливе Собачье устье в Оболонском районе Киева 1 февраля 2020 года.

Об этом сообщается на официальном интернет-портале столичной прокуратуры.

Следователи вынесли решение о подозрении в совершении умышленного убийства 37-летнему мужчине, который был квартирантом убитого.

История развивалась следующим образом. 1 февраля 2020 года в Оболонском районе Киева возле залива Собачье устье рыбаки обнаружили голову человека, которая была завернутую в полиэтиленовые пакеты. 9 марта 2020 года на берегу были найдены и другие фрагменты человеческого тела. Согласно результатом экспертизы ДНК, они совпали с головой из Собачьего устья.

"Правоохранители установили, что погибшим является местный житель, 1947 г.р. По результатам проведенного расследования по подозрению в причастности к убийству пенсионера был задержан его квартирант, 1983 г.р. В ходе обысков, проведенных в квартире потерпевшего, а также по адресу проживания подозреваемого, правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства, подтверждающие его причастность к убийству", ‒ говорится в сообщении.

По версии следствия, убийство произошло в декабре минувшего года. Для сокрытия преступления подозреваемый расчленил труп хозяина квартиры, разложил по пакетам и утопил в озере.

После этого злоумышленник продолжал использовать квартиру убитого под видом его внука. А поменял место жительства лишь после того, как родственники пенсионера начали его разыскивать.

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Новости Киева - что было ранее:

  • Стали известны новые детали в деле об убийстве военнослужащими ВСУ 44-летнего киевлянина Анатолия Сапы, который ловил рыбу на Жуковом острове.
  • Убийцами оказались двое военнослужащих-контрактников в/ч А2860

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