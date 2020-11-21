В Киеве огонь полностью уничтожил маршрутку

В транспортном средстве кроме водителя никого не было. Обошлось без жертв.
В Киеве вечером 21 ноября загорелся маршрутный автобус. Пожар потушили, жертв и пострадавших нет.
Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага. Изначально появилась информация о взрыве в маршрутке в районе станции метро "Академгородок". Однако в комментарии РБК-Украина в ГСЧС не смогли подтвердить эту информацию.
"На момент приезда спасателей маршрутка горела. По состоянию на 17:35 пожар ликвидировали. Жертв и пострадавших нет", - отметила Водолага.
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Тем временем в социальных сетях публикуют видео инцидента. По предварительной информации, кроме водителя в маршрутке никого не было.
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