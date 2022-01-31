В Киеве разоблачили студента, торговавшего данными более 20 миллионов украинцев

Персональные данные парень скупал на тематических хакерских форумах/ ua.depositphotos.com

Киберполиция разоблачила 19-летнего студента одного из киевских высших учебных заведений, который продавал в интернете персональные данные более 20 миллионов украинцев.

Для торговли данными парень создал бот в мессенджере, а саму информацию скупал на тематических хакерских форумах, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

"С помощью бота в мессенджере фигурант продавал конфиденциальную, коммерческую и другую информацию с ограниченным доступом, в том числе персональные данные украинцев. Правоохранители изъяли базы данных из незаконного оборота", – говорится в сообщении.

Злоумышленник просил за доступ к боту 1 доллар в день или 4 доллара за 20 попыток поиска данных в отношении конкретных лиц. Оплату он получал на крипто-кошелек.

Студент также разрабатывал механизм поиска данных по фотографиям людей с использованием искусственного интеллекта. Для этого он собирал различные фотографии людей, которые были в открытом доступе в интернете.

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"В распоряжении фигуранта были базы данных нескольких десятков миллионов граждан", – отметили в полиции.

В базах данных, которые обнаружили полицейские во время обыска, были даты рождения, фамилии, имя и отчество граждан, серии и номера паспортов, индивидуальные налоговые номера налогоплательщиков, номера телефонов, фотографии и тому подобное.

Правоохранители уже открыли соответствующее уголовное производство, согласно которому парню грозит заключение сроком до 5 лет.

Напомним, ранее разгорелся скандал из-за якобы утечки данных из государственного сервиса Дия. На одном их хакерских форумов появилось объявление о продаже персональных данных 2,6 миллиона граждан Украины. В Минцифры заверили, что объявление о продаже "слитых" данных украинцев в результате кибератаки – это "провокация и продолжение гибридной войны".

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