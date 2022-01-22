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В Сети выставили на продажу персональные данные 2,6 млн украинцев: Минцифры отреагировало

22 января 2022, 12:51
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Неизвестный хакер утверждает, что получил персональные данные граждан Украины из государственного портала Дия. В Минцифры уверяют, что утечки не было.

хакер, Дия
База данных хакера якобы содержит персональную информацию 2,6 млн украинцев / Коллаж pixabay, УНИАН

На одном из хакерских форумов появилось объявление о продаже персональных данных граждан Украины. Неизвестный утверждает, что данные были получены из государственного сервиса Дія.

Украденная база данных якобы содержит персональную информацию 2,6 миллиона человек, говорится на сайте RaidForums.

Там якобы содержатся такие данные: ФИО, дата рождения, пол, номер телефона, ИНН, данные из государственных и заграничных паспортов, а также данные из ID-карт.

По словам неизвестного хакера, данные украинцев содержатся в формате SQL, JPG и JSON. Всего для предпросмотра доступен архив объемом чуть более 11 ГБ. Пользователь форума RaidForums готов продать всю имеющуюся у него базу данных за 15 тысяч долларов.

Тем временем в Минцифры уверяют, объявление о продаже "слитых" данных украинцев в результате кибератаки - это "провокация и продолжение гибридной войны".

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"Основная цель врага — подорвать доверие к власти фейками об уязвимости критической информационной инфраструктуры и "сливе" данных украинцев", - сообщила пресс-служба ведомства.

В министерстве говорят, что никакой утечки данных нет.

"Все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах. А объявление о возможности купить данные, полученные после взлома 14 января, является аферой: мошенники продают старые данные, скомплектованные из многих источников, слитых до 2019 года", - сообщили в ведомстве.

Как сообщал Главред, в Украине в ночь с 13 на 14 января ряд сайтов госструктур Украины пострадал от атаки хакеров. По состоянию на утро 14 января не работали такие сайты: МИД, ГосЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, Минветеранов, Кабмина, Минохраны окружающей среды, Государственная казначейская служба и портал Дия.

Ночью на сайтах госструктур начали всплывать сообщения с провокационным содержанием и угрозами.

Советник по вопросам кибербезопасности украинской политической партии Демократична Сокира Андрей Баранович считает, что сообщение "как бы намекает на взломщиков из Неизвестной Федерации или усатой республики" и написано с целью "поссорить Украину и Польшу".

В Госспецсвязи позже сообщили, что в результате хакерской атаки утечки персональных данных не произошло.

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