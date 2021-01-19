В Киеве родителей обязали оплатить половину питания школьников

Родителей столичных школьников ошеломили нововведением.
Родители учеников некоторых школ Киева получили в мессенджерах сообщение о том, что с 11 января 2021 года была изменена организация питания в учебных заведениях. Об этом сообщает портал Страна.
Согласно новым правилам, родители теперь должны платить 50% стоимости школьных завтраков. Отправители сообщения ссылаются на постановление Кабмина и распоряжение Киевской мэрии.
В тексте говорится, что оплата питания будет происходить так:
ученики 1-4-х классов - завтраки с системой оплаты 50% на 50% (государство / родители) при установленной стоимости 32 грн;
учащиеся 1-11-х классов льготных категорий ‒ бесплатное горячее питание;
учащиеся 1-11-х классов без льгот ‒ горячее питание и буфетная продукция за счет родителей.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Осенью 2019 года в Киеве случился скандал по поводу школьного питания
- В восьми школах Соломенского района обнаружили различные нарушения - от просроченных продуктов до отсутствия у работников столовых санитарных книжек и перчаток.