В Киеве родителей обязали оплатить половину питания школьников / УНИАН

Родители учеников некоторых школ Киева получили в мессенджерах сообщение о том, что с 11 января 2021 года была изменена организация питания в учебных заведениях. Об этом сообщает портал Страна.

Согласно новым правилам, родители теперь должны платить 50% стоимости школьных завтраков. Отправители сообщения ссылаются на постановление Кабмина и распоряжение Киевской мэрии.

В тексте говорится, что оплата питания будет происходить так:

ученики 1-4-х классов - завтраки с системой оплаты 50% на 50% (государство / родители) при установленной стоимости 32 грн;

учащиеся 1-11-х классов льготных категорий ‒ бесплатное горячее питание;

учащиеся 1-11-х классов без льгот ‒ горячее питание и буфетная продукция за счет родителей.

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