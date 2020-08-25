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В Киеве возле Шулявского моста надолго перекрывают дорогу

25 августа 2020, 18:39

Проезд будет запрещен до сентября.

Шулявский мост
Дорогу возле Шулявского моста перекроют до сентября / Униан

В Киеве на съезде Шулявского путепровода временно закроют движение транспорта с 26 августа по 1 сентября.

Как информирует пресс-служба горсовета Киева, проезд будет временно запрещен в связи с необходимостью выполнения работ на сети газопровода.

С 8:00 26 августа до 8:00 1 сентября проезд транспорта с улицы Вадима Гетьмана на проспект Победы будет временно перекрыт.

В мэрии просят киевлян и гостей города отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Отметим, в июле на Шулявском путепроводе начали масштабное асфальтирование и прокладку инженерных сетей.

Как ранее сообщалось, в Киеве на проспекте Леся Курбаса (район Борщаговка), ведется строительство торгового центра прямо на проезжей части.

Напомним, разгорелся скандал вокруг строительства Шулявского моста. Согласно последним корректировкам, стоимость сметы увеличилась до 1 млрд 726 млн гривен.

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