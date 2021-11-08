В Киеве женщина загадочным образом выпала из окна и зацепилась за чужой балкон

Она погибла.
В Киеве женщина выпала из окна девятого этажа. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте, несмотря на то, что зацепилась за часть металлической конструкции балкона двумя этажами ниже.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева, происшествие произошло на улице Львовской в Святошинском районе города. Чтобы снять тело, потребовалось вызвать спасателей.
"При неустановленных обстоятельствах женщина около 60 лет выпала с балкона девятого этажа и натолкнулась на выступающую металлическую конструкцию балкона седьмого этажа. К сожалению, женщина от полученных травм скончалась на месте. С помощью коленчатого подъемника и автолестницы тело человека было снято с высоты и передано следственно-оперативной группе для установления обстоятельств трагического случая", - отметили пресс-службе ГСЧС в Киеве.
Напомним, 2 октября на Днепропетровщине произошел похожий случай. В селе Малая Костромка девятилетний ребенок выпал с четвертого этажа недостроенного здания. Школьник выжил, но в тяжелом состоянии. Пострадавший – ученик 4-го класса Зеленодольской школы №1.
Также ранее в Киеве на Харьковском шоссе 8-летний мальчик выпал с балкона квартиры на 21-м этаже. Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, ребенок погиб на месте.
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