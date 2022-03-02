В Коростене оккупанты обстреляли блокпост - 4 погибших

Танк / УНИАН

В Коростне, что на Житомирщине войска оккупанта обстреляли блокпост. Есть пятеро раненых и четверо погибших.

Об этом сообщила заместитель мера Коростеня Наталья Чижевская в комментарии Житомир.info.

Отмечается, что в результате воздушной атаки блокпоста с пропуском на 5 направлений, вышла из строя передающая башня Коростеньмедиа и всю важную информацию можно узнать на официальных Фейсбук-страницах.

В результате обстрела погиб один военнослужащий и женщина, которая находилась в автомобиле. За жизнь раненых борятся медики, сообщила Чижевская.

Ранее Главред сообщал, что начала вторжения Российской Федерации в Украину, по результатам анализа информации из разных источников, погиб 21 ребенок еще 55 детей пострадали.

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Также мы писали, что Служба безопасности Украины открыла в чат боте новую функцию в Telegram для борьбы на киберфронте – и просит украинцев сообщать об уязвимых точках в киберзащите российских объектов.

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