В Кремле объяснили, о чем Путин готов говорить с Зеленским

В Кремле рассказали о перспективах встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным / УНИАН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вероятность встречи его патрона с президентом Украины Владимиром Путиным.

Путин готов сесть за стол переговоров с Зеленским, цитирует Пескова РИА Новости.

По его словам, хозяин Кремля готов обсуждать с украинским лидером двусторонние отношения.

"Путин готов сесть и поговорить с Зеленским о двусторонних отношениях", - сказал Песков.

Ранее сообщалось о том, что Папа Римский Франциск готов быть посредником во встрече президента Украины Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным.

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Переговоры Зеленского с Путиным: