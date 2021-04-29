В Кремле объяснили, о чем Путин готов говорить с Зеленским

Владимир Путин готов сесть и поговорить с Владимиром Зеленским, уверяет Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вероятность встречи его патрона с президентом Украины Владимиром Путиным.
Путин готов сесть за стол переговоров с Зеленским, цитирует Пескова РИА Новости.
По его словам, хозяин Кремля готов обсуждать с украинским лидером двусторонние отношения.
"Путин готов сесть и поговорить с Зеленским о двусторонних отношениях", - сказал Песков.
Ранее сообщалось о том, что Папа Римский Франциск готов быть посредником во встрече президента Украины Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным.
Читайте такжеУ Кравчука назвали неожиданную тему для переговоров Зеленского с Путиным
Переговоры Зеленского с Путиным:
- Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава РФ точно не будет обсуждать с украинским коллегой Владимиром Зеленским вопрос Крыма.
- Ранее президент Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину на русском языке и предложил провести встречу в любой точке Донецкой и Луганской областей, где продолжают идти боевые действия.
- Президент России ответил Зеленскому на предложение встретиться на Донбассе и пригласил в Москву.
- В Офисе президента Украины рассказали о том, что после того, как в зоне российско-украинского конфликта на Донбассе произошло резкое обострение, президентская администрация отправила запрос на переговоры с лидерами нормандской четверки. Впрочем, Путин отказался от дискуссии с Зеленским.
- Зеленский 16 апреля по итогам переговоров с президентом Франции Макроном и канцлером ФРГ Меркель заявил, что он планировал поговорить и с главой РФ, однако Путин решил не участвовать в дискуссии по Донбассу.
Автор: Алексей Тычина