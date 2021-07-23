В Кривом Роге сожитель женщины посадил на цепь ее 7-летнего сына: пытался "перевоспитать" / Нацполиция

Дикий случай произошел в Кривом Роге - там отчим посадил своего пасынка на цепь, чтобы тот не ходил гулять. Ребенок пожаловался в полицию.

Как сообщает Информатор, в Металлургическом районе 30-летний мужчина приковал 7-летнего пасынка цепью, чтобы тот не смог выйти из дома. А сам, вместе с матерью мальчика ушел в неизвестном направлении.

В полицию обратился сам мальчик. По словам ребенка, сожитель матери регулярно бьет его и издевается, несмотря на попытки матери защитить его.

По предварительной информации, мать мальчика взяла вину на себя и объяснила, что таким образом хотела уберечь сына от опасности, которая ему грозит вне дома. Ее доставили в отделение полиции.

"23 июля парень сам позвонил на линию 102 и рассказал, что муж матери бьет его и приковал ногу к батарее цепью. По указанному адресу сразу выехали ювенальные полицейские и следственно-оперативная группа. Правоохранители освободили ребенка и отвезли в больницу. Они установили, что парня приковал цепью к батарее сожитель матери, а сам пошел на работу. По его словам, таким образом он пытался "перевоспитать" сына, который якобы постоянно убегает из дома. Сейчас с матерью мальчика и 30-летним мужчиной работают полицейские", - сообщили в пресс-службе полиции Кривого Рога.

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По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до пяти лет.

В Кривом Роге сожитель женщины посадил на цепь ее 7-летнего сына / Нацполиция

Читайте такжеСкованная одной цепью: на Луганщине мать дома заковывала дочьРанее в одном из сел Чечельницкого района (Винницкая область) мать приковала цепью свою 14-летнюю дочку.

Девочка сама подала в полицию заявление на мать и рассказала правоохранителям, что вынуждена была просидеть несколько часов на цепи и в ошейнике. Мать утверждала, что решила таким образом ее перевоспитать.