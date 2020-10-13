В крупной сети АЗС рассказали, финансируют ли партию Шария

Скандал вокруг финансирования деятельности партии Анатолия Шария продолжает набирать обороты.
Крупная сеть автозаправочных станций БРСМ-Нафта в категорической форме отрицает, что финансирует партию скандального блогера Анатолия Шария.
Об этом сообщается на официальной сайте компании.
В тексте говорится, что БРСМ-Нафта не имеет никакого отношения к "одиозному политику" Шарию и какой-либо деятельности, связанной с его партией. Кроме того, в компании утверждают, что Анжела Ларкина никогда не работала в БРСМ-Нафта (эта женщина упоминается в журналистском расследовании как сотрудник кампании).
"Мы убеждены, что по всем признакам против БРСМ-Нафта начата информационная атака. Ее цель — дискредитировать одну из крупнейших национальных автозаправочной сетей и заставить потребителей сомневаться в качестве горючего бренда. География таких действий и их количество не оставляют сомнения в том, что осуществляется целенаправленная акция против БРСМ, методом вовлечения бренда в политические и экономические игры, природу происхождения которых мы пока не понимаем", — сказано в сообщении.
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Финансирование партии Шария - что было ранее:
- В понедельник, 12 октября нынешнего года, журналисты проекта Наші гроші во главе с Денисом Бигусом опубликовали расследование о "черной кассе" партии Шария.
- В частности, в расследовании утверждалось о том, что данную политическую силу финансирует сеть заправок БРСМ-Нафта. Журналисты заявили, что получили эти сведения из своих источников и не сомневаются в их достоверности.
- На следующий день на объектах БРСМ-Нафта прошли обыски. Однако в СБУ заявили, что следственные действия не связаны с журналистским расследованием программы Наші гроші.