В крупной сети АЗС рассказали, финансируют ли партию Шария

Анатолий Шарий / УНИАН

Крупная сеть автозаправочных станций БРСМ-Нафта в категорической форме отрицает, что финансирует партию скандального блогера Анатолия Шария.

Об этом сообщается на официальной сайте компании.

В тексте говорится, что БРСМ-Нафта не имеет никакого отношения к "одиозному политику" Шарию и какой-либо деятельности, связанной с его партией. Кроме того, в компании утверждают, что Анжела Ларкина никогда не работала в БРСМ-Нафта (эта женщина упоминается в журналистском расследовании как сотрудник кампании).

"Мы убеждены, что по всем признакам против БРСМ-Нафта начата информационная атака. Ее цель — дискредитировать одну из крупнейших национальных автозаправочной сетей и заставить потребителей сомневаться в качестве горючего бренда. География таких действий и их количество не оставляют сомнения в том, что осуществляется целенаправленная акция против БРСМ, методом вовлечения бренда в политические и экономические игры, природу происхождения которых мы пока не понимаем", — сказано в сообщении.

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Финансирование партии Шария - что было ранее: