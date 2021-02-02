В Крыму призвали Кравчука быть осторожным со своими идеями / УНИАН

Крымчане в 2014 году сделали окончательный выбор, в составе какой страны они хотят жить, заявил так называемый глава комитета парламента оккупированного Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Так он прокомментировал инициативу бывшего президента Украины и главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука провести всеукраинский референдум по вопросу организации жизни на Донбассе и в Крыму.

"Подобные заявления звучат как призывы, направленные на отторжение части Российской Федерации. Кравчуку следует быть острожным со своими идеями, которые к тому же по своей сути являются абсолютно бесполезной затеей. Крымчане уже сделали свой окончательный и бесповоротный выбор жить в составе России", - сказал Гемпель, его цитирует РИА Новости.

В то же время Гемпель призвал украинские власти признать результаты референдума в Крыму в 2014 году и оставить претензии на российскую территорию.

Заявления Кравчука по Донбассу и Крыму – о чем сообщалось ранее: