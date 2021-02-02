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В Крыму призвали Кравчука быть осторожным со своими идеями

2 февраля 2021, 11:05

Инициатива Кравчука провести всеукраинский референдум по вопросу организации жизни на Донбассе и в Крыму возмутила россиян.

Кравчук
В Крыму призвали Кравчука быть осторожным со своими идеями / УНИАН

Крымчане в 2014 году сделали окончательный выбор, в составе какой страны они хотят жить, заявил так называемый глава комитета парламента оккупированного Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Так он прокомментировал инициативу бывшего президента Украины и главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука провести всеукраинский референдум по вопросу организации жизни на Донбассе и в Крыму.

"Подобные заявления звучат как призывы, направленные на отторжение части Российской Федерации. Кравчуку следует быть острожным со своими идеями, которые к тому же по своей сути являются абсолютно бесполезной затеей. Крымчане уже сделали свой окончательный и бесповоротный выбор жить в составе России", - сказал Гемпель, его цитирует РИА Новости.

В то же время Гемпель призвал украинские власти признать результаты референдума в Крыму в 2014 году и оставить претензии на российскую территорию.

Заявления Кравчука по Донбассу и Крыму – о чем сообщалось ранее:

  • 14 января глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Украина и международное сообщество не намерены мириться с захватом Россией полуострова Крым. Россию следует привлечь к ответственности за аннексию украинской территории.
  • 21 января Леонид Кравчук заявил, что на данный момент Украина не готова к проведению освободительной военной операции на Донбассе. Конфликт можно решить исключительно политическим путем. Россия должна ответить за свои действия против украинского государства.
  • 21 января Леонид Кравчук заявил, что Россия блокирует процесс урегулирования конфликта и пытается наделить представителей "ЛДНР" статусом самостоятельных участников дискуссии.
  • 31 января Леонид Кравчук заявил, что ситуация на Донбассе обостряется.
  • 31 января первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что на всеукраинский референдум нужно вынести вопрос Донбасса и Крыма.

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