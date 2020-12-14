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В Крыму продали винзавод Массандра компании друга Путина

14 декабря 2020, 13:31
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Обладателем 100% акций крымского винзавода стало ООО "Южный проект".

Массандра винзавод
Винзавод Массандра стал собственностью компании друга Путина / УНИАН

В понедельник, 14 декабря, в аннексированном Крыму завод "Массандра" ушел с молотка на аукционе за 5,327 млрд рублей (чуть более 2 млрд грн или почти 73 миллиона долларов - Ред.). Обладателем 100% акций завода стало ООО "Южный проект", которое является дочерней компанией банка "Россия".

Об этом свидетельствует информация, размещенная на официальном сайте России для размещения информации о проведении торгов.

"Победителем аукциона в электронной форме (процедура 178fz13112000043) признан Участник № 330616 - Общество с ограниченной ответственностью "Южный проект", - говорится в сообщении.

Банк "Россия" принадлежит Юрию Ковальчуку. Ковальчука называют бизнесменом из ближайшего окружения президента России Владимира Путина. Некоторые СМИ называют Ковальчука другом Путина.

Отметим, в декабре 2017 года эта же компания выкупила крымский завод шампанских вин "Новый свет".

В объединение "Массандра" входят девять заводов первичного и вторичного виноделия, а также три самостоятельных завода. В 1988 году "Массандра" была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как величайшая сокровищница вин по их многочисленности и уникальности.

"Массандра" является одним из крупнейших предприятий Украины и Европы по выращиванию винограда и производства высококачественных марочных вин.

Новости Крыма – о чем сообщалось ранее:

  • В аннексированном Крыму обмелели два водохранилища, которые питают Южный берег полуострова. Из-за этого такие большие города как Ялта и Алушта, а также 30 населенных пунктов - от Фороса до Гурзуфа - переходят с понедельника, 14 декабря, на почасовые графики подачи воды: всего шесть часов в сутки.
  • 12 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в успех переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, в результате которых аннексированный Крым и оккупированный Донбасс вернутся под политический контроль Киева.

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