В КСУ допустили резонансное решение по Высшему антикоррупционному суду

Конституционный суд изучает статус Высшего антикоррупционного суда.
В Конституционном суде Украины допустили возможность признания неконституционным Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Вопрос зависит от правового статуса суда.
Об этом рассказал председатель Конституционного суда Александр Тупицкий в ходе своего брифинга в пятницу, 30 октября.
По его словам, вопрос соответствия ВАКС Основному закону Украины зависит от статуса суда.
"Если это спецсуд - то он не конституционный. Это прямо прописано в конституции. Если это специализированный суд - то нет вопросов", - сказал Тупицкий.
Также он добавил, что в процессе предварительных слушаний по делу о соответствии Конституции Высшего антикоррупционного суда он не пришел к выводам о неконституционности ВАКС.Читайте также"Конституционный переворот": глава КСУ резко отреагировал на идею Зеленского распустить суд
Конституционный суд новости
- Во вторник, 27 октября, Конституционный суд принял решение о неконституционности статьи в уголовном кодексе, предусматривающей уголовное наказание для чиновников, которые вносят недостоверные данные в свои электронные декларации.
- КСУ ликвидировал право Национального агентства по противодействию коррупции вести мониторинг деклараций и выявлять конфликт интересов. НАПК вынуждено было закрыть доступ к реестру деклараций.
- 29 октября президент Владимир Зеленский провел экстренное заседание СНБО, в рамках которого было принято решение о возобновлении работы НАПК и восстановлении доступа к электронным декларациям.
- Президент Владимир Зеленский 30 октября внес в Верховную Раду законопроект №4288, в соответствии с которым прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины. Решение было принято после разговора с председателем КСУ Александром Тупицким.