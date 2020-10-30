В КСУ допустили резонансное решение по Высшему антикоррупционному суду

Тупицкий не исключил признания неконституционным Высшего антикоррупционного суда / УП

В Конституционном суде Украины допустили возможность признания неконституционным Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Вопрос зависит от правового статуса суда.

Об этом рассказал председатель Конституционного суда Александр Тупицкий в ходе своего брифинга в пятницу, 30 октября.

По его словам, вопрос соответствия ВАКС Основному закону Украины зависит от статуса суда.

"Если это спецсуд - то он не конституционный. Это прямо прописано в конституции. Если это специализированный суд - то нет вопросов", - сказал Тупицкий.

Также он добавил, что в процессе предварительных слушаний по делу о соответствии Конституции Высшего антикоррупционного суда он не пришел к выводам о неконституционности ВАКС.Читайте также"Конституционный переворот": глава КСУ резко отреагировал на идею Зеленского распустить суд

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