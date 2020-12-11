В КСУ сделали заявление в ответ на критику Венецианской комиссии

В КСУ приняли к сведению замечания Венецианской комиссии / УНИАН

Конституционный суд Украины принял критические замечания Венецианской комиссии по поводу решения инстанции по электронным декларациям и намерен в дальнейшем использовать данные рекомендации. Однако в Совете Европы не призывали к изменению состава КСУ.

Как заявили в пресс-службе КСУ, суд изучает выводы Венецианской комиссии касательно вердикта по антикоррупционному законодательства. Суд принимает критику в свой адрес и обещает в будущем принимать решения на основе данных рекомендаций.

"Вместе с тем, заключение содержит ряд критических замечаний к указанному решению, в частности, аргументации в мотивировочной части, порядку разрешения конфликта интересов по заявленным отводам судей, возможных последствий относительно принятого законодательства по борьбе с коррупцией и других вопросов", - заверили в Конституционном суде.Читайте такжеУвольнение судей КСУ и удар по е-декларациям: Зеленский обратился к Верховной Раде

При этом в КСУ подчеркнули, что Венецианская комиссия не поставила под вопрос легитимность резонансного решения суда от 27 октября, а в Совете Европы не акцентировали внимание на том, что состав Конституционного суда требуется поменять.

Конституционный кризис в Украине