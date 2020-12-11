В КСУ сделали заявление в ответ на критику Венецианской комиссии

Как утверждают в Конституционном суде, в Совете Европы не призывали к изменению состава судей инстанции.
Конституционный суд Украины принял критические замечания Венецианской комиссии по поводу решения инстанции по электронным декларациям и намерен в дальнейшем использовать данные рекомендации. Однако в Совете Европы не призывали к изменению состава КСУ.
Как заявили в пресс-службе КСУ, суд изучает выводы Венецианской комиссии касательно вердикта по антикоррупционному законодательства. Суд принимает критику в свой адрес и обещает в будущем принимать решения на основе данных рекомендаций.
"Вместе с тем, заключение содержит ряд критических замечаний к указанному решению, в частности, аргументации в мотивировочной части, порядку разрешения конфликта интересов по заявленным отводам судей, возможных последствий относительно принятого законодательства по борьбе с коррупцией и других вопросов", - заверили в Конституционном суде.Читайте такжеУвольнение судей КСУ и удар по е-декларациям: Зеленский обратился к Верховной Раде
При этом в КСУ подчеркнули, что Венецианская комиссия не поставила под вопрос легитимность резонансного решения суда от 27 октября, а в Совете Европы не акцентировали внимание на том, что состав Конституционного суда требуется поменять.
Конституционный кризис в Украине
- Конституционный суд 27 октября вынес вердикт, на основании которого в Украине было признано неконституционным электронное декларирование доходов чиновников.
- КСУ заблокировал работу Национального агентства по предупреждению коррупции и запретил НАПК работу с электронным реестром деклараций.
- 4 декабря парламент принял закон, согласно которому электронное декларирование в Украине восстанавливается. Однако теперь он предусматривает уголовную ответственность в виде штрафа или общественных работ.
- В Венецианской комиссии 9 декабря заявили, что Конституционный суд принял решение по электронному декларированию с нарушениями. Парламенту следует восстановить антикоррупционное законодательство и включить в документ пункт о лишении свободы.
- Глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио при этом подчеркнул, что несмотря на спорное решение КСУ, Верховная Рада все равно должна его выполнить.