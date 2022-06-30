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В Лисичанске оккупанты взялись за штурм НПЗ, отбита атака Славянска - Генштаб

30 июня 2022, 19:38

На Славянском направлении вражеские подразделения перегруппировываются. Штурм в направлении Долгенькое – Мазановка наши воины успешно отбили.

Лисичанск войска РФ
Войска РФ ведут штурм Лисичанска - Генштаб / Коллаж lisichansk.com.ua, Reuters

Войска России ведут штурм в районе Лисичанского НПЗ, сообщает Генштаб ВСУ в Facebook вечером в четверг, 30 июня.

На Харьковском направлении попытку вражеских штурмовых действий по направлению Кочубеевка – Дементиевка украинские воины сразу подавили.

На Славянском направлении вражеские подразделения перегруппировываются. Штурм в направлении Долгенькое – Мазановка наши воины успешно отбили. Противник отошел. Вел штурмовые действия с целью взятия под полный контроль населенного пункта Богородичное, успеха не имел.

На Лисичанском направлении противник обстреливает позиции наших войск в районе Лисичанска. Ведет штурмовые действия в районе Лисичанского НПЗ, имеет частичный успех, содержит северо-западную и юго-восточную части завода.

Вел штурмовые действия в районах северо-восточной части Лисичанского НПЗ, населенного пункта Тополевка и северной части населенных пунктов Волчеяровка и Малорязанцево, частично преуспевающие, удерживает под огненным контролем участок дороги Тополевка – Лисичанск.

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Наступление противника в направлении Лоскутовка – Лисичанский желатиновый завод украинские воины остановили и заставили оккупантов отойти.

На Бахмутском направлении все попытки наступательных и штурмовых действий оккупантов в направлениях Николаевка – Спорное, Владимировка – Покровское, Доломитное – Углегорская ТЭС наши защитники успешно прекратили.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях производил обстрелы позиций по ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения.

Напомним, вблизи оккупированного россиянами Мариуполя подорвался десантный катер Черноморского флота РФ. Как отметил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, вражеский катер сделал "жест доброй воли".

Напомним, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее отмечал, что война не закончится быстро, но Украина имеет шанс вернуть все свои территории. По его словам, вторжение России в Украину можно было остановить путем переговоров только в начале. Однако после зверств оккупантов в Буче, Ирпене и других населенных пунктах была пройдена точка невозврата, и уже никакие переговоры не могут завершить эту войну.

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