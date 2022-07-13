В Луганске похоронили сразу почти 60 оккупантов: РФ кричит о "небольших потерях"

ВСУ ликвидировали оккупантов во время боев за Северодонецк и Рубежное.
На Луганщине оккупанты похоронили сразу 58 ликвидированных российских бойцов. Все они были убиты во время боев на территории области. При этом российские власти продолжают уверять, что потери на войне в Украине у них небольшие. Об этом сообщили в пророссийском Telegram-канале ЛуганскИнформЦентр.
Ликвидированных хоронили в районе поселка Видное Луганской области. На кадрах видно 58 гробов с останками оккупантов, которые поставили в один ряд. По данным источника, все ликвидированные были в составе "народной милиции "ЛНР".
Блогер Necro Mancer сообщил, что российские оккупанты погибли во время обороны городов Северодонецк и Рубежное.
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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения украинские военные ликвидировали по меньшей мере 37 570 российских оккупантов.
Недавно стало известно о том, что Путину отчитались о потерях российской армии в Украине. Тогда, по состоянию на утро 9 июля, погибших было по меньшей мере 52 066 человек.
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