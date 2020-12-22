В МИД Украины прошлись по словам Путина о "помощи Донбассу"

В ведомстве добавили, что наша страна будет беспрекословно выполнять Минские договоренности.
В МИД Украины резко отреагировали на предоставление Россией так называемой помощи неподконтрольному Донбассу, о которой заявил президент РФ Владимир Путин.
Как пишет ГОРДОН во вторник, 22 декабря, в ведомстве назвали это шаг грубым нарушением законодательства Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.
"Российская Федерация действительно может помочь Донбассу, если прекратит грубо нарушать нормы международного права – прекратит агрессию против Украины, выведет свои войска и наемников с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. Рассматриваем предоставление так называемой помощи и поставки "гуманитарных" или любых других грузов на временно оккупированные Россией территории в Донецкой и Луганской областях без официального согласия Украины как грубое нарушение законодательства Украины, ее суверенитета и территориальной целостности", – говорится в сообщении.
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В МИД добавили, что Украина остается преданной выполнению Минских договоренностей и решений лидеров стран нормандского формата.
"Россия приложила все усилия, чтобы процесс консультаций в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе и выполнение договоренностей в рамках нормандского формата были фактически заблокированы. Чтобы вывести переговорный процесс из этого состояния, Россия должна, наконец, принять решение о прекращении вооруженной агрессии и выводе своих вооруженных формирований с Донбасса", – подчеркнули в ведомстве.
Напомним, ранее Главред сообщал:
- В понедельник, 7 декабря, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили соблюдение перемирия на Донбассе.
- Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры стран с удовлетворением констатировали, что в целом соблюдается перемирие на Донбассе
- До того пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил - ситуация с военным конфликтом в Нагорном Карабахе ничуть не свидетельствует о том, что Киев может провести военную операцию по возвращению Донбасса в состав Украины.