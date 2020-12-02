В Минздраве бьют тревогу из-за ситуации в больницах

Выяснилось, каких специалистов не хватает в больницах / УНИАН

В Минздраве поведали, что в нашей стране имеется достаточно медперсонала, но он распределен не пропорционально, и поэтому имеется резкий дефицит некоторых специальностей.

Как сказала замглавы Минздрава Ирина Микичак в интервью изданию Телеграф в среду, 2 декабря, в украинских врачей не хватает следующих специалистов:

врачей-анестезиологов,

инфекционистов,

пульмонологов,

рентгенологов, т

медицинских сестер и вспомогательного персонала.

в лабораторных центрах не хватает эпидемиологов и лаборантов.

"В то же время есть достаточно много врачей других специальностей, например, хирургов, акушер-гинекологов и так далее. Определенных специальностей, например стоматологов, у нас есть даже в избытке", - пояснила Микичак.

По ее словам, чтобы компенсировать нехватку кадров, Минздрав провел ревизию врачей, которые работают преподавателями в университетах. Во многих областях преподаватели уже присоединились к лечению пациентов. Кроме того, к лечению больных коронавирусом привлекают интернов и студентов.

"Сейчас к лечению "ковидных" пациентов привлекаются интерны, они работают под руководством лечащего врача. Единственное - интерны еще не могут назначать лечение. К работе в лабораторных центрах мы привлекаем студентов", - резюмировала чиновница.

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