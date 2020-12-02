В Минздраве бьют тревогу из-за ситуации в больницах

Ведомство провело ревизию врачей, которые работают преподавателями в вузах.
В Минздраве поведали, что в нашей стране имеется достаточно медперсонала, но он распределен не пропорционально, и поэтому имеется резкий дефицит некоторых специальностей.
Как сказала замглавы Минздрава Ирина Микичак в интервью изданию Телеграф в среду, 2 декабря, в украинских врачей не хватает следующих специалистов:
- врачей-анестезиологов,
- инфекционистов,
- пульмонологов,
- рентгенологов, т
- медицинских сестер и вспомогательного персонала.
- в лабораторных центрах не хватает эпидемиологов и лаборантов.
"В то же время есть достаточно много врачей других специальностей, например, хирургов, акушер-гинекологов и так далее. Определенных специальностей, например стоматологов, у нас есть даже в избытке", - пояснила Микичак.
По ее словам, чтобы компенсировать нехватку кадров, Минздрав провел ревизию врачей, которые работают преподавателями в университетах. Во многих областях преподаватели уже присоединились к лечению пациентов. Кроме того, к лечению больных коронавирусом привлекают интернов и студентов.
"Сейчас к лечению "ковидных" пациентов привлекаются интерны, они работают под руководством лечащего врача. Единственное - интерны еще не могут назначать лечение. К работе в лабораторных центрах мы привлекаем студентов", - резюмировала чиновница.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- За минувшие сутки в Украине коронавирус подтвердили у более чем 13 тысяч человек.
- В СНБО заявили, что в Украине планируют закончить массовую вакцинацию населения против китайского коронавируса COVID-19 до конца 2021 года.
- 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что правительство рассматривает варианты ужесточения противоэпидемиологических мероприятий. Среди них - карантин на Новый год и Рождество.