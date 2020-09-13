В Минздраве прошлись по празднованию Дня города в Днепре

Степанов раскритиковал праздник в Днепре / УНИАН

В Минздраве раскритиковали празднования дня города в Днепре во время эпидемии китайского коронавируса.

Об этом сообщается на странице Минздрава в Facebook.

"Сегодня сеть облетели фотографии с празднования дня города Днепр, на котором собрались тысячи людей. Такая беспечность местных властей возмущает, ведь они осознают, какие риски имеет COVID-19. Понимаю, что сейчас идут политические процессы, но вот так брать и проводить концерты, массовые мероприятия? Я уже даже не говорю, что такие меры вообще запрещены постановлением Кабмина. И запрещены они именно потому, что угрожают возникновению новых вспышек болезни", - отметил министр Максим Степанов.

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Он также отметил, что теоретически только несколько больных коронавирусом, которые присутствовали на праздновании, могли инфицировать сотни и тысячи граждан.

"Мощности медицинской системы имеют предел. Есть ограниченное количество врачей, которые способны оказывать эту помощь. И если кто-то забыл, что может быть, когда медицинская система перегружена и не способна вовремя оказать медицинскую помощь, то просмотрите кадры из итальянского города Бергамо", - добавил Степанов.