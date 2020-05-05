В Минздраве рассказали, что будет с медреформой в Украине

Максим Степанов рассказал, что будет с медреформой в Украине / УНИАН

Руководитель Минздрава Максим Степанов рассказал, что второй этап медицинской реформы в прежнем формате означает автоматическое увольнение около 50 тысяч медработников и закрытие 332 больниц

С таким заявлением Максим Степанов выступил в рамках онлайн-брифинга в понедельник, 5 мая.

"Если ничего не изменить, то массовое увольнение приведет к катастрофическому росту смертности, стремительному распространению таких болезней, как тот же туберкулез. Доступ миллионов украинцев к нормальному медобеспечению будет затруднен", - заявил он.

По словам чиновника, президент Украины Владимир Зеленский получил Минздраву провести немедленную модификацию медреформы.

В ведомстве планируют внести в нее такие изменения:

все медучреждения, которые оказывают специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь, получат деньги из госбюджета ничуть не менее, чем было в минувшем году; с 1 июня 2020-го по Госпрограмме медицинских гарантий будут дополнительно финансироваться новые пакеты (в рамках первичной медпомощи; экстренная медпомощь, острый инфаркт миокарда, острый мозговой инсульт в стационарных условиях, а также четыре пакета для лечения китайского коронавируса Covid-19); с 1 июля 2020-го будет повышена зарплата медикам (на это потребуется дополнительно 11 млрд грн); с 11 мая 2020-го стартует детальная экспертиза всей медицинской инфраструктуры - ради определения способности и эффективности госпитальной сети; с 11 мая 2020-го Минздрав начал разработку и утверждение новых госстандартов оказания медпомощи с привлечением ученых и ведущих специалистов отрасли; с 2021-го начнут работать новые медицинские тарифы, которые будут основываться на рыночных зарплатах для работников отрасли и качественных стандартах оказания медуслуг.

Напомним, ранее Максим Степанов публично заявлял о том, что аудит медицинской системы Украины на данном этапе медреформы дал "очень тревожные сигналы". В частности, медучреждения из-за нехватки денежных средств планируют сокращение персонала по причине пандемии коронавируса.