В Минздраве рассказали, что творится с загруженностью коек в больницах для COVID-19

В Минздраве озвучили новую статистику / Reuters

В Украине постепенно сокращается загруженность больничных коек, которые заняты пациентами с диагностированным китайским коронавирусом COVID-19. По состоянию на 15 ноября в стране заняты 52,6% таких коек, что на 2% менее, чем днем ранее.

Об этом свидетельствуют данные, которые были обнародованы Министерством здравоохранения страны. Самая позитивная ситуация с кроватями наблюдается в Херсонской (23,9%), Тернопольской (28%), Луганской (42,2%), Одесской (44,4%), Кировоградской (45%), Днепропетровской (47,3%) и Волынской (48,7%) областях.

В столице Украины заняты 50,4% "коронавирусных" коек. Самая негативная ситуация в Черкасской области ‒ здесь заполнены 72% кроватей.

Как сообщают в Минздраве, на сегодняшний день в Украине было введено уже 52 258 больничных кроватей для людей, которые заболели COVID-19.

В то же время в стране в целом продолжает расти показатель заболеваемости коронавирусом. По состоянию на 15 ноября нынешнего года в Украине данный показатель составляет 368,7 при норме в 40.

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Коронавирус в Украине - что было ранее: