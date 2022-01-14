В Минздраве рассказали, для кого "критически важна" третья прививка от COVID-19

Игорь Кузин объяснил, каких последствий COVID-19 можно избежать благодаря бустерной дозе / коллаж Reuters, УНИАН

Бустерная доза позволяет обновить эффективность предыдущих вакцин против COVID-19. Ее могут получить все совершеннолетние, которые вакцинировались двумя дозами.

Это особенно важно для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"По данным исследований, эффективность любой вакцины со временем уменьшается. Также появляются новые штаммы коронавируса, в частности "Омикрон". Бустерная же доза помогает восстановить эффективность вакцин против COVID-19, симптоматического заболевания COVID-19, госпитализации и смерти в результате этой болезни", - заявил он.

При этом Кузин отметил, что бустерную дозу рекомендуется делать мРНК-вакцинами, потому что они демонстрируют лучшие результаты независимо от того, каким вакцинами был сделан базовый курс.

Читайте также"Это безопасно": в Украине обдумывают введение COVID-вакцинации для детей от 5 летТакже замминистра добавил, что в Украине бустерную дозу могут получить все совершеннолетние, которые завершили базовый курс прививки более шести месяцев назад. Оптимальный срок введения бустера от 6 до 9 месяцев.

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"Призываю не медлить с получением как базового курса вакцинации, так и "бустера", ведь это единственная возможность уберечься от опасных последствий коронавирусной болезни. Это критически важно для пожилых людей и людей с сопутствующими болезнями, ведь в случае инфицирования базовый курс прививки поможет сохранить их жизнь, а бустерная доза поможет восстановить защиту", - резюмировал Кузин.

Как сообщал Главред, главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине с конца января может начаться новая волна заболеваемости коронавирусом. Такой прогноз предопределен тем, что к этому периоду начнут фиксировать больше случаев COVID-штамма Омикрон.

"Пик придется на февраль с постепенным убыванием вплоть до апреля. Продолжительность и размах новой волны будет зависеть от эффективности противоэпидемиологических мер и от количества людей, которые получат полный курс прививки или бустерную дозу", — заявил Кузин.

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